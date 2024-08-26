В Сибири пылает важный для России НПЗ: перед пожаром прогремел взрыв, есть пострадавшие (видео)

Огонь охватил 1000 "квадратов" площади

Днем в понедельник, 26 августа в российском Омске произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Перед пожаром раздался взрыв, по предварительным данным, взорвалась установка АВТ-11.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что площадь пожара на Омском НПЗ уже достигла 1 тысячи квадратных метров.

По словам местных жителей, взрыв перед пожаром был настолько мощным, что затряслись дома и задрожали окна. Из установки АВТ-11, которая предназначена для разделения нефти на фракции и последующей их переработки, вырывается огонь. Более того, сохраняется угроза новых взрывов.

Причины взрыва, вызвавшего пожар, не сообщаются. Информация о пожаре поступила 14:45. Спасатели выехали на улицу Губкина. В пресс-службе предприятия заявили, что возгорание на Омском НПЗ якобы "под контролем", "автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования". Там подчеркнули, что завод продолжает работу.

Стоит отметить, что Омский нефтеперерабатывающий завод – самый крупный нефтеперерабатывающий завод в РФ, его мощность составляет 21 млн тонн в год. Он находится на первой строчке списка НПЗ РФ с наибольшим объемом переработки. Расстояние между Омском и Украиной — около 2600 км.

Примечательно, что это уже второй пожар на Омском МПЗ за месяц. 1 августа там тоже что-то горело, тогда тоже заявили, что загорелась установка АВТ-10, площадь пожара составляла 300 кв. м.

Как сообщал "Телеграф", рано утром в понедельник, 26 августа, российские города Саратов и Энгельс (Саратовская область) атаковали беспилотники. Российские власти заявили, что и там и там "есть факты попадания обломков в жилые дома". Пострадало двое людей. Примечательно, что рядом расположен военный аэродром "Энгельс", с которого утром 26 августа россияне подняли в небо Ту-95 для атаки на Украину.