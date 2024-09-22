Могилу КВК-шника Маслякова в Росії розтрощили: фото і всі деталі

Молодик страждав на психічний розлад

Невідомий чоловік розгромив могилу відомого КВК-шника Олександра Маслякова на Новодівичому цвинтарі у Росії. Неадекват вирвав хрест, розкидав квіти та перемістив фотографії.

За інформацією пропагандистського каналу Mash, охоронці вже вивели хлопця з території цвинтаря. Затриманим виявився 19-річний молодик, на ім'я Кирил.

Коли виривав хрест і розкидав квіти, кричав, що легенда КВК не варта тут лежати. Попередньо, юнак у сильному наркотичному сп'яніння.

Кирила допитують. За попередньою версією він не міг змиритися з відходом легендарного телеведучого і переживав через це. Молодик страждав на психічний розлад, і важко сприйняв смерть провідного КВК-шника. Хлопець навчався у коледжі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії, у підмосковному місті Воскресенськ хочуть знести пам’ятник, встановлений на честь бойовиків ПВК "Вагнер" та військовослужбовців, які загинули на війні проти України. Влада визнала пам’ятник незаконною спорудою. А також розповідали, що на могилу засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який розбився на приватному літаку, чоловік приніс плакат із написом "Півень".