Помер Олександр Масляков

Телеведучий вперше потрапив на російське телебачення майже 60 років тому

Беззмінний ведучий програми КВК Олександр Масляков помер у віці 82 років. Відомо, що він мав проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомила команда КВК у своєму telegram-каналі. Зазначається, що смерть настала 8 вересня.

"Він був і залишиться назавжди легендою для всіх учасників руху КВК та мільйонів глядачів. З 1964 року він вів програму "КВК", ставши символом гумору та сатири в Росії та за її межами", — йдеться в повідомленні.

У квітні 2024 року стало відомо, що близько двох років тому він перехворів на коронавірусну інфекцію Covid-19, після чого у нього виявили пухлину в легкому. Через те, що пухлина виявилася неоперабельною, йому довелося залишити посаду ведучого КВК.

Масляков відкрито підтримував російське вторгнення в Україну, а 2024 року став довіреною особою Володимира Путіна на виборах. Його син Олександр Масляков-молодший навіть їздив на окуповані території, щоб дати концерти військовим окупаційної армії.

Як повідомлялося раніше, 3 вересня пішов із життя директор, художній керівник Дніпровського академічного театру опери та балету Костянтин Пінчук.