У Росії могилу Пригожина прикрасили плакатами з образливим написом

Чоловіку загрожує в’язниця

На могилу засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який розбився на приватному літаку, чоловік приніс плакат із написом "Півень". Вандала вже розшукала поліція.

Як виявилось, на цвинтарі орудував 36-річний житель Воронезької області. Про це повідомляє ресурс "Фонтанка".

Відомо, що охоронець Порохівського цвинтаря у Червоногвардійському районі Петербурга затримав чоловіка, який приніс на могилу Пригожина плакати з написами "Розвідка ноєм Степан Засунько" та "Півень".

На затриманого поліцейські склали протоколи про появу у громадських місцях у п’яному вигляді та про наругу над могилою. Повідомляється, що він був раніше засуджений за крадіжку. Затриманому може загрожувати арешт терміном до трьох місяців.

Раніше в соцмережах з’явився ролик із надгробком Євгена Пригожина, який облили білою фарбою та вклали в руку пам’ятника предмет, схожий на фалоімітатор.

Нагадаємо, він загинув 23 серпня 2023 року. Лідер "вагнерівців" розбився на приватному літаку.

До цього він оголошував невдалий похід на Москву і його сил навіть вдалося взяти під свій контроль кілька населених пунктів. Проте Пригожин швидко здався, а згодом загинув. Більшість світових політиків вважають, що його було ліквідовано за наказом Кремля.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Київ не причетний до загибелі Пригожина. Також він пожартував на тему допомоги від Заходу.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що українська розвідка не має підтвердження того, що Євген Пригожин загинув. Про це сказав голова ГУР Кирило Буданов.