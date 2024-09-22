Могилу КВН-шника Маслякова в России повредили: фото и все детали

Молодой человек страдал психическим расстройством

Неизвестный мужчина разгромил могилу известного КВН-шника Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в России. Неадекват вырвал крест, разбрасывал цветы и переместил фотографии.

По информации пропагандистского канала Mash, охранники уже вывели молодого человека с территории кладбища. Задержанным оказался 19-летний молодой человек, по имени Кирилл.

Когда вырывал крест и разбрасывал цветы, кричал, что легенда КВН не стоит здесь лежать. Предварительно, юноша в сильном наркотическом опьянении.

Кирилла допрашивают. По предварительной версии он не мог смириться с уходом легендарного телеведущего и переживал из-за этого. Молодой человек страдал психическим расстройством, и тяжело воспринял смерть ведущего КВН-шника. Парень учился в колледже.

Ранее "Телеграф" писал, что в России, в подмосковном городе Воскресенск, хотят снести памятник, установленный в честь боевиков ППК "Вагнер" и военнослужащих, погибших на войне против Украины. Власти признали памятник незаконным сооружением. А также рассказывали, что на могилу основателя ППК "Вагнер" разбившегося на частном самолете Евгения Пригожина мужчина принес плакат с надписью "Петух".