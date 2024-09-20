У Росії хочуть знести пам’ятник "вагнерівцям": назріває скандал

Меморіал радять перенести на приватну територію

У Росії, у підмосковному місті Воскресенськ хочуть знести пам’ятник, встановлений на честь бойовиків ПВК "Вагнер" та військовослужбовців, які загинули на війні проти України. Влада визнала пам’ятник незаконною спорудою.

Про це пишуть РосЗМІ. Також місцева адміністрація вимагає від "ветеранів", які встановили меморіал, надати документи, які б підтверджували, що всі вказані на пам’ятнику бійці дійсно брали участь у бойових діях.

Пам’ятник було встановлено без офіційного дозволу. На ньому прізвища російських військових, які загинули на війні проти України. Серед них є члени ПВК "Вагнер" та звичайні військовослужбовці.

Група активістів на чолі з "ветераном СВО (так росіяни називають війну, яку вони ведуть проти України) із ПВК "Вагнер" непокояться, що пам’ятник знесуть. У терміновому порядку вони шукають для нього альтернативне місце.

Своєю чергою, адміністрація Воскресенська наполягає на дотриманні правових норм і вимагає дотримання всіх формальностей. Йдеться про погодження з владою та подання необхідних документів.

Z-військори пишуть, що влада радить тим, хто встановив пам’ятник, перенести його "бажано на приватну територію". Прихильники війни проти України обурюються та закликають "відстояти честь та пам’ять героїв".

Як повідомляв "Телеграф", російський опозиціонер Олександр Невзоров вважає, що голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може бути живим. За його словами, у справі загибелі Пригожина є багато неточностей.