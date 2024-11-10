Росіяни вийшли на протест через війну в Курську — реакція влади вражає (відео)
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Переселенці обурювалися ставленням влади до них, а чиновники назвали мітинг "незаконним"
Переселенці з міста Суджа Курської області Росії, яке з серпня перебуває під контролем України, вийшли на мітинг у центрі Курська з метою звернути увагу місцевої влади на проблему.
Про це повідомили місцеві Telegram-пабліки. Мітинг відбувся на головній площі Курська у неділю, 10 листопада. Переселенці на зустрічі з представниками місцевої адміністрації вимагали визнати стан війни між Росією та Україною (російська влада та пропаганда називають її "спеціальною воєнною операцією" — Ред) та евакуювати жителів інших населених пунктів Курської області, які опинилися в зоні бойових дій.
До мітингувальників вийшов голова управління із взаємодії з органами місцевого самоврядування Анатолій Дроган. Він назвав збори "незаконними" і вимагав назвати організаторів акції.
Дроган зажадав від людей розійтися і скласти колективне звернення до громадської приймальні. Переселенці відмовилися йти і заявили, що їм все одно, де замерзати — вони і так не вдома. Чиновник заявив, що "всі винні у здачі кордону будуть покарані".
Відео з мітингів поширилися у соціальних мережах. Їх також публікували російський журналіст Олександр Нєвзоров та український блогер Володимир Золкін.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, Збройні сили України наразі не готуються до виходу з Курської області. Про це заявив аналітик Defence Express Іван Киричевський.