Россияне вышли на протест из-за войны в Курске - реакция властей поражает (видео)

Переселенцы негодовали отношением властей к ним, а чиновники назвали митинг "незаконным"

Переселенцы из города Суджа Курской области России, который с августа находится под контролем Украины, вышли на митинг в центре Курска с целью обратить внимание местных властей на проблему.

Об этом сообщили местные Telegram-паблики. Митинг состоялся на главной площади Курска в воскресенье, 10 ноября. Переселенцы на встрече с представителями местной администрации потребовали признать состояние войны между Россией и Украиной (российские власти и пропаганда называют ее "специальной военной операцией" — Ред) и эвакуировать жителей других населенных пунктов Курской области, которые оказались в зоне боевых действий.

К митингующим вышел глава управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Анатолий Дроган. Он назвал собрание "незаконным" и потребовал назвать организаторов акции.

Дроган потребовал от людей разойтись и составить коллективное обращение в общественной приемной. Переселенцы отказались уходить и заявили, что "им все равно, где замерзать — они и так не дома". Чиновник заявил, что "все виновные в сдаче границы, будут наказаны".

Видео с митингов распространились в социальных сетях. Их также публиковали российский журналист Александр Невзоров и украинский блогер Владимир Золкин.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Вооруженные силы Украины пока что не готовятся к выходу из Курской области. Об этом заявил аналитик Defence Express Иван Киричевский.