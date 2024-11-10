Росія зібрала 50 тисяч солдатів для штурму Курської області — The NYT

Очікується, що росіяни зазнають величезних втрат

Росіяни за підтримки солдатів КНДР готуються провести атаку на підконтрольні Україні території Курської області. Для цього вони зібрали угруповання чисельністю приблизно 50 тисяч осіб.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на неназваних американських чиновників. Зазначається, що росіяни змогли зібрати сили, не виводячи військ зі сходу України.

Водночас в Україні вже було зроблено заяви про те, що атака російсько-північнокорейських сил відбудеться найближчими днями. У Пентагоні зазначають, що війська КНДР екіпіровані в російську форму та оснащені російським озброєнням, проте швидше за все діятимуть у складі своїх підрозділів і в ролі легкої піхоти без підтримки важкої техніки.

Американські чиновники вважають, що українці успішно окопалися на Курщині, а тому вибити їх звідти буде дуже непросто. Тому очікується, що війська РФ та КНДР зазнають тяжких втрат, порівнянних із втратами на сході України.

Також незрозуміло чи дозволив Кім Чен Ин своїм військам діяти безпосередньо на території України, чи їх мета зводиться виключно до підтримки російської армії на російській території. Це може бути важливим, оскільки росіяни можуть спробувати вторгнутися до Сумської області, якщо досягнуть успіху у Курській.

Аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос каже, що у військ КНДР дуже мало досвіду в реальних бойових діях, але вони добре організовані, а їхня дисципліна вища, ніж у росіян. Крім того, вони молодші та в кращій фізичній формі, ніж багато російських контрактників.

Як повідомлялося раніше, росіяни навчають нову групу іноземних найманців на території тимчасово окупованого Криму. В основному йдеться про вихідців з африканських країн та Куби.