Пропагандистку Соловйова захейтили за слова про ЗСУ та Курську область

Той момент, коли зненавиділи навіть свої

Пропагандистка Юлія Вітязєва написала про те, що вторгнення ЗСУ до Курської області — це "хитрий план" керівництва РФ. Ця заява спричинила ефект бомби, що розірвалася, і на ведучу накинулися Z-блогери, військові журналісти та активісти.

Пересічні ж росіяни закидали Вітязєву гнівними коментарями і викупали в хейті. У результаті події пропагандистку нібито навіть звільнили з команди Соловйов Life.

Відомо, що 31 жовтня Юлія Вітязєва у своєму Телеграм-каналі написала пост про Курську операцію. Вона заявила, що ЗСУ спеціально дозволили зайти туди і так було сплановано російським керівництвом. Ця "хитра" стратегія, за її словами, була дуже "ефективною і виправданою".

Витязєва написала, що Міноборони Росії, Генштаб та особисто Путін дозволили президенту України Володимиру Зеленському вторгнутися в Курську область та "ув’язнути там". Все це нібито був "цілеспрямованим планом російського уряду".

Потім пропагандистка свій пост видалила, проте після шквалу критики на свою адресу все ж таки прокоментувала ситуацію. Вона не стала відмовлятися від своїх слів і заявила, що зайти до Курської області ЗСУ дозволила російська влада і це реально був їхній план.

Цей пост викликав шквал гніву у росіян та в їхніх "лідерів думок". Військкори звинуватили Вітязеву у знеціненні загибелі російських військових та у неповажному ставленні до "втрат серед цивільного населення".

Вітязеву почали називати "мерзотою" та "рогуліхою". Також їй хотіли пролікуватися в "дурці", пропонували "посадити її у в’язницю" і "видворити з РФ":

Потім Z-блогер Юрій Подоляка повідомив про те, що Вітязєву нібито вирішили звільнити з команди Соловйов Life. Причиною стали її висловлювання про операцію ЗСУ у Курській області.

Що відомо про Юлію Вітязєву

Юлія Вітязєва (Лозанова) — телеведуча та блогер. Народилася 25 червня 1981 року в Одесі. У 2015 році вона поїхала з Одеси до Москви.

З 2020 почала співпрацювати з "RT російською", з 2021 постійна учасниця політичного ток-шоу "Вечір з Володимиром Соловйовим", також співпрацювала з журналістом Володимиром Соловйовим на платформі "Соловйов Live".

Наприкінці лютого 2024 року стало відомо, що Вітязева має медаль "За відвагу", яка видається тільки за подвиги, пов’язані з ризиком для життя. У Telegram-каналі вона оголосила, що "указ про нагородження було підписано особисто президентом Володимиром Путіним 8 листопада 2022 року", але пізніше видалила цей пост.

Раніше "Телеграф " розповідав про те, що Росії було вбито пропагандиста з каналу "Росія 1" Коробов Олександр, який має прізвисько "Краб". Невідомі проломили чоловікові череп.