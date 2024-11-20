Працювала санітаркою, але мріяла стати акторкою: що відомо та як виглядає ексдружина Путіна

Зараз про життя жінки невідомо небагато

Особисте життя російський президент Володимир Путін, який шантажує світ ядерною зброєю, ретельно приховує від публіки. Тому невідомо, з ким він зараз перебуває у стосунках. Колишньою дружиною диктатора країни-агресорки була Людмила Шкребнева.

"Телеграф" з'ясував, чим займалась ексдружина російського диктатора Путіна.

Що відомо про ексдружину Путіна

Жінка народилася у 1958 році в Калінінграді. Батько працював на заводі, а мама була касиркою. Людмила мріяла про акторську кар'єру, то під час навчання у школу відвідувала драматичний гурток.

Шкребнева намагалась вступити до театрального вишу, але не змогла скласти один іспит. Певний час жінка працювала токаркою, санітаркою, листоношею та керівницею драмгуртка. Пізніше вступила до Калінінградського технічного інституту, утім, не завершила навчання. Натомість почала працювати стюардесою в місцевому авіазагоні.

Фото з російських медіа

Згодом здобула освіту в Санкт-Петербурзькому університеті за фахом філолога-романіста, а потім залишилась працювати у виші викладачкою німецької мови. З Путіним познайомилась у театрі, куди її з подругою запросив спільний знайомий. Через 3 роки стосунків вони побралися. У подружжя з'явилось дві доньки — Марія та Катерина.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Людмила не дуже раділа розвитку кар'єри Путіна, бо в них ставало все менше часу для двох. Особливо, коли він почав працювати у ФСБ, жінка розповідала, що не може повноцінно спілкуватися з чоловіком і перебуває в ізоляції. Також виявилось, що у період, коли російський фюрер був шпигуном, він чинив щодо неї насильство та зраджував.

Фото: Getty Images

У 2013 році подружжя подало на розлучення, до якого дійшли спільно. Причиною називали те, що Людмила не хоче бути публічною, водночас кожен з них зосередився на власному житті.

Пізніше з'ясувалось, що жінка вийшла заміж за керівника Центру розвитку міжособистісних комунікацій Артура Очеретного. Чоловік є на 20 років молодшим за Людмилу.

Фото з російських медіа

Папараці сфотографували подружжя у британському аеропорту у 2017 році. Пізніше їх також бачили у Франції. Однак, де зараз проживає колишня дружина Путіна, невідомо. Водночас Людмила має нерухомість у Москві, Санкт-Петербурзі та Калінінграді.

Також з розслідування колег покійного опозиціонера Олексія Навального "Мільярди за мовчання. Куди зникла Людмила Путіна" стало відомо, що вона разом з чоловіком здає приміщення в оренду у Москві. А також жінка має нерухомість у Франції, Іспанії та Швейцарії на суму у понад 10 мільйонів євро.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жінка потрапила під санкції Великої Британії. А французьку віллу Очеретного арештували через незрозуміле походження коштів, за які він її придбав.

Нещодавно "Телеграф" розповідав про житло, де раніше жила відома українська акторка Людмила Гурченко. Вона придбала собі апартаменти у Москві.