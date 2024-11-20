Работала санитаркой, но мечтала стать актрисой: что известно и как выглядит экс-жена Путина

Сейчас о жизни женщины известно немного

Личную жизнь российский президент Владимир Путин, шантажирующий мир ядерным оружием, тщательно скрывает от публики. Потому неизвестно, с кем он сейчас находится в отношениях. Бывшей супругой диктатора страны-агрессорки была Людмила Шкребнева.

"Телеграф" выяснил, чем занималась экс-жена российского диктатора Путина.

Что известно об экс-жене Путина

Женщина родилась в 1958 году в Калининграде. Отец работал на заводе, а мама была кассиршей. Людмила мечтала об актерской карьере, поэтому во время учебы в школе посещала драматический кружок.

Шкребнева пыталась поступить в театральный вуз, но не смогла сдать один экзамен. Некоторое время женщина работала токарем, санитаркой, почтальоном и руководительницей драмкружка. Позже поступила в Калининградский технический институт, впрочем, не завершила обучение. Вместо этого начала работать стюардессой в местном авиаотряде.

Фото из российских медиа

Затем получила образование в Санкт-Петербургском университете по специальности филолога-романиста, а затем осталась работать в вузе преподавательницей немецкого языка. С Путиным познакомилась в театре, куда ее с подругой пригласил общий знакомый. Через 3 года отношений они обручились. У супругов появились две дочери — Мария и Екатерина.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Людмила не очень радовалась развитию карьеры Путина, потому что у них становилось все меньше времени для двоих. Особенно когда он начал работать в ФСБ, женщина рассказывала, что не может полноценно общаться с мужем и находится в изоляции. Также оказалось, что в период, когда русский фюрер был шпионом, он совершал насилие и изменял.

Фото: Getty Images

В 2013 году супруги подали на развод, до которого пришли совместно. Причиной называли то, что Людмила не хочет быть публичной, в то же время, каждый из них сосредоточился на собственной жизни.

Позже выяснилось, что женщина вышла замуж за руководителя Центра развития межличностных коммуникаций Артура Очеретного. Мужчина на 20 лет младше Людмилы.

Фото из российских медиа

Папарацци сфотографировали супругов в британском аэропорту в 2017 году. Позже их тоже видели во Франции. Однако, где сейчас проживает бывшая супруга Путина, неизвестно. В то же время у Людмилы есть недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Также по расследованию коллег покойного оппозиционера Алексея Навального "Миллиарды за молчание. Куда исчезла Людмила Путина" стало известно, что она вместе с мужем сдает помещение в аренду в Москве. А также женщина имеет недвижимость во Франции, Испании и Швейцарии на сумму более 10 миллионов евро.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину женщина попала под санкции Великобритании. А французскую виллу Очеретного арестовали из-за непонятного происхождения средств, за которые он ее приобрел.

Недавно "Телеграф" рассказывал о жилье, где раньше жила известная украинская актриса Людмила Гурченко. Она приобрела себе апартаменты в Москве.