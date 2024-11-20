Работала санитаркой, но мечтала стать актрисой: что известно и как выглядит экс-жена Путина
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сейчас о жизни женщины известно немного
Личную жизнь российский президент Владимир Путин, шантажирующий мир ядерным оружием, тщательно скрывает от публики. Потому неизвестно, с кем он сейчас находится в отношениях. Бывшей супругой диктатора страны-агрессорки была Людмила Шкребнева.
"Телеграф" выяснил, чем занималась экс-жена российского диктатора Путина.
Что известно об экс-жене Путина
Женщина родилась в 1958 году в Калининграде. Отец работал на заводе, а мама была кассиршей. Людмила мечтала об актерской карьере, поэтому во время учебы в школе посещала драматический кружок.
Шкребнева пыталась поступить в театральный вуз, но не смогла сдать один экзамен. Некоторое время женщина работала токарем, санитаркой, почтальоном и руководительницей драмкружка. Позже поступила в Калининградский технический институт, впрочем, не завершила обучение. Вместо этого начала работать стюардессой в местном авиаотряде.
Затем получила образование в Санкт-Петербургском университете по специальности филолога-романиста, а затем осталась работать в вузе преподавательницей немецкого языка. С Путиным познакомилась в театре, куда ее с подругой пригласил общий знакомый. Через 3 года отношений они обручились. У супругов появились две дочери — Мария и Екатерина.
Людмила не очень радовалась развитию карьеры Путина, потому что у них становилось все меньше времени для двоих. Особенно когда он начал работать в ФСБ, женщина рассказывала, что не может полноценно общаться с мужем и находится в изоляции. Также оказалось, что в период, когда русский фюрер был шпионом, он совершал насилие и изменял.
В 2013 году супруги подали на развод, до которого пришли совместно. Причиной называли то, что Людмила не хочет быть публичной, в то же время, каждый из них сосредоточился на собственной жизни.
Позже выяснилось, что женщина вышла замуж за руководителя Центра развития межличностных коммуникаций Артура Очеретного. Мужчина на 20 лет младше Людмилы.
Папарацци сфотографировали супругов в британском аэропорту в 2017 году. Позже их тоже видели во Франции. Однако, где сейчас проживает бывшая супруга Путина, неизвестно. В то же время у Людмилы есть недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.
Также по расследованию коллег покойного оппозиционера Алексея Навального "Миллиарды за молчание. Куда исчезла Людмила Путина" стало известно, что она вместе с мужем сдает помещение в аренду в Москве. А также женщина имеет недвижимость во Франции, Испании и Швейцарии на сумму более 10 миллионов евро.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину женщина попала под санкции Великобритании. А французскую виллу Очеретного арестовали из-за непонятного происхождения средств, за которые он ее приобрел.
Недавно "Телеграф" рассказывал о жилье, где раньше жила известная украинская актриса Людмила Гурченко. Она приобрела себе апартаменты в Москве.