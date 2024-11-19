Український політолог та історик спеціально для "Телеграфу" пояснив, що означає зміна Путіним ядерної доктрини РФ — просто перевірку для нового президента США Трампа чи щось серйозніше

На мою думку, Путін у такий спосіб вбити двох зайців: протидіяти використанню далекобійних ракет по території РФ та перевірити реакцію команди Трампа.

Нагадаю, що відповідну заяву Владімір Путін зробив ще наприкінці вересня 2024 року, тобто використав інструмент ядерного шантажу.

На мою думку, згадані зміни до доктрини ядерного стримування РФ є викликом насамперед для Заходу, адже протягом 1000 днів широкомасштабного вторгнення РФ ми переконалися, що Захід поступається Росії у швидкості реагування та консолідації ресурсів.

Проте, на моє переконання, ядерно-стримуючий указ Путіна є елементом пропаганди, а не реальних військових приготувань.