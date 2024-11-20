Світличну поховали біля Заворотнюк та інших зірок: як виглядає могила

Світличну поховали біля ще одної відомої акторки

У середу, 20 листопада, попрощалися з відомою радянською акторкою Світланою Світличною. Вона була зіркою фільмів "Діамантова рука", "Сімнадцять миттєвостей весни", "Кухарка". Жінка померла через серцеву недостатність на фоні онкологічного захворювання мозку.

Світлану Світличну поховали на Троєкурівському кладовищі у Москві. ЇЇ могилу встановили в "акторському містечку" біля Анастасії Заворотнюк, повідомляють російські ЗМІ.

Фото з російських ЗМІ

Фото з російських ЗМІ

Небайдужі принесли на місце поховання десяток похоронних вінків і живих квітів. Окрім Заворотнюк, Світличну поховали біля акторів Валентина Гафта та Бориса Невзорова.

Фото з російських ЗМІ

До цього зі Світланою Світличною попрощалися у Центральному Домі кінематографістів у Москві. Віддати шану акторці прийшли рідні, близькі, друзі та колеги. Після того жінку відспівали у церкві Святителя Миколи.

Фото з російських ЗМІ

Цікаво, що під час прощання з акторкою у Центральному Домі кінематографістів стався інцидент. Ведуча та акторка Анна Калашникова у своїй промові назвала Світличну "секс-символом". Після цих слів із залу вийшов російський актор Валерій Баринов, який не оцінив такого визначення, яке дібрала Калашникова.

Нещодавно "Телеграф" писав про те, що помер відомий французький композитор Шарль Дюмон. Йому було 95 років.