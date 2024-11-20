Светличную похоронили возле Заворотнюк и других звезд: как выглядит могила

Светличную похоронили возле еще одной известной актрисы

В среду, 20 ноября, попрощались с известной советской актрисой Светланой Светличной. Она была звездой фильмов "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Кухарка". Женщина умерла из-за сердечной недостаточности на фоне онкологического заболевания мозга.

Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Ее могилу установили в "актерском городке" возле Анастасии Заворотнюк, сообщают российские СМИ.

Фото из российских СМИ

Фото из российских СМИ

Неравнодушные принесли на место захоронения десяток погребальных венков и живых цветов. Кроме Заворотнюк, Светличную похоронили возле актеров Валентина Гафта и Бориса Невзорова.

Фото из российских СМИ

До этого со Светланой Светличной попрощались в Центральном Доме кинематографистов в Москве. Почтить актрису пришли родные, близкие, друзья и коллеги. После этого женщину отпели в церкви Святителя Николая.

Фото из российских СМИ

Интересно, что во время прощания с актрисой в Центральном Доме кинематографистов произошел инцидент. Ведущая и актриса Анна Калашникова в своей речи назвала Светличную "секс-символом". После этих слов из зала вышел российский актер Валерий Баринов, не оценивший такого определения, которое подобрала Калашникова.

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