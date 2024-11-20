У Москві попрощалися зі Світланою Світличною: на похороні не обійшлося без скандалу

Під час прощання з акторкою відбувся скандал

Сьогодні, 20 листопада, у Росії попрощалися з відомою радянською акторкою, зіркою фільмів "Діамантова рука", "Сімнадцять миттєвостей весни", "Кухарка" Світланою Світличною. Артистці було 84 роки. Причиною смерті стала серцева недостатність на тлі пухлини мозку.

Прощання зі Світланою Світличною відбулося у Центральному Домі кінематографістів у Москві, пишуть російські медіа. Провести акторку в останню путь прийшли рідні, близькі та колеги.

Фото з російських медіа

Фото з російських медіа

Прощання із зіркою радянського кіно не обійшлося без скандалів. Так, висловитися про Світличну вирішила ведуча та акторка Анна Калашникова. Її промова спантеличила деяких колег акторки. Річ у тім, що вона назвала Світличну, а також себе "секс-символами".

"Уходит целая эпоха: от секс-символа секс-символу хочу сказать эти слова — это легенда, эта яркая женщина навсегда останется в нашей памяти", — промовила Калашникова.

Почувши ці слова, із залу вийшов російський актор Валерій Баринов. Очевидно, він обурився через слова Калашникової про "секс-символа".

Після прощання зі Світличною у Центральному Домі кінематографістів, її відспівають у церкві Святителя Миколи. Хоча чоловік і син знаменитості є похованими на Ваганьковському кладовищі, для жінки обрали інше місце. Йдеться про Троєкурівське кладовище, де хоронять відомих акторів. Рішення погодили з родиною Світличної.

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