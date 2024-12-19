У Парижі під колесами авто загинула відома російська модель

Загибель росіянки сталась у Франції

У Париж трагічно загинула російська модель Світлана Савіцька. Їй було 34 роки. Також нещодавно померла зірка стрічки "Життя прекрасне" Маріса Паредес.

Дві автівки їхали на зустріч один одному, і одна з них, аби уникнути ДТП, різко повернула вбік. Водій в'їхав у пішохода, яким і виявилась росіянка. Новина стала шоком для рідних і близьких моделі.

"Два авто назустріч на лобове їхали. Один звернув різко і влучив у пішохода. Ним виявилася наша Світлана. Мама просить молитися про сходження її світлої душі кожного, кому вона дорога і кохана", — висловилась подруга Савіцької.

Світлана Савіцька народилась у Москві у 1990 році. Вона навчалась у музичній академії, а також на юриста. Також жінка опановувала мистецтво у Лондоні. Савіцька позувала для глянців L'Officiel і Bazaar, співпрацювала з журналами Glamour і Vogue.

Також жінка працювала ведучою на пропагандистських каналах. Протягом кар'єри Савіцька створила кілька треків, один із останніх — "Супервумен". Певний час вона проживала в Лос-Анджелесі, а згодом вирішила перебратися у Париж.

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