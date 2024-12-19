В Париже под колесами авто погибла известная российская модель

Гибель россиянки случилась во Франции

В Париже трагически погибла российская модель Светлана Савицкая. Ей было 34 года. Также недавно умерла звезда ленты "Жизнь прекрасна" Мариса Паредес.

Два автомобиля ехали на встречу друг другу, и один из них, чтобы избежать ДТП, резко повернул в сторону. Водитель въехал в пешехода, которым и оказалась россиянка. Новость стала шоком для родных и близких моделей.

"Два авто навстречу на лобовом ехали. Один повернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Светлана. Мама просит молиться о восхождении ее светлой души каждого, кому она дорога и любима", — высказалась подруга Савицкой.

Светлана Савицкая родилась в Москве в 1990 году. Она училась в музыкальной академии, а также юриста. Также женщина овладела искусством в Лондоне. Савицкая позировала для глянцев L’Officiel и Bazaar, сотрудничала с журналами Glamour и Vogue.

Также женщина работала ведущей на пропагандистских каналах. В течение карьеры Савицкая создала несколько треков, один из последних — "Супервумен". Некоторое время она проживала в Лос-Анджелесе, а затем решила перебраться в Париж.

Ранее "Телеграф" рассказывал о латвийском баскетболисте и экс-муже Анны Седоковой Янисе Тимме, который покончил с собой. Он не смог пережить разрыв отношений с исполнительницей-запроданкой.