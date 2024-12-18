Вцілів під час Другої світової: на місці Арки дружби народів був милий фонтан (фото)

Значення монументу переосмислили після початку вторгнення росіян

Арка дружби народів — усім відома композиція в центрі Києві, що розташована на території Хрещатого парку. Монумент встановили у 1981 році на честь так званого "возз'єднання України з Росією". Після повномасштабного вторгнення частину композиції демонтували та перейменували на Арку свободи українського народу.

"Телеграф" розповість, що стояло на місці Арки дружби народів.

Арка дружби народів — що там було до монументу

Виявляється, що раніше замість радянської споруди був розташований фонтан "Слон". Розробляли вигляд цього місця студенти Будівельного інституту під керівництвом архітектора Володимира Заболотного.

А у 1936 році Сергій Фролов готував студентську роботу, якою і став макет скульптури "Слон". Фонтан збудували у вигляді слона із закинутим доверху хоботом. З нього витікав майже шестиметровий струмінь води. "Слона" вважали головним елементом композиції, водночас навколо нього також струменіла вода.

Фото з мережі

Ансамбль виявився доволі міцним, оскільки не був зруйнованим під час Другої світової війни. Проте більшовики вирішили запровадити пропагандистську кампанію в українській столиці. Так, вони змінили назву Купецького саду, де розташовувався "Слон", на Піонерський парк. А сам фонтан демонтували.

Фото з мережі

На місці композиції радянська влада вирішила встановити арку "Дружби народів" на честь 1500-річчя Києва. Також розташували статуї двох чоловіків, які символізують українського та російського військового зі стрічкою й орденом "Дружби Народів".

Фото з мережі

Після збройної агресії Росії на Донбасі в публічному просторі говорили про те, аби знести споруду. Так, демонтували пам'ятник росіянину та українцю, які тримали стрічку. А також ліквідували монумент, встановлений на честь Переяславської ради, коли між Московським царством та Українською козацькою державою була підписана угода.

Натомість влада вирішила не зносити саму арку. Її перейменували на Арку свободи українського народу, а також підсвітили синьо-жовтим кольором.

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