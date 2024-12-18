У мережі обговорюють фейкове фото першого магазину Apple у Києві: що з ним не так

Мережею шириться фейкове фото, зроблене нібито у Києві

Росія часто поширює меседжі про те, як нібито добре було жити у Радянському Союзі. Це й недивно, адже країна-окупантка мріє про відновлення СРСР з центром у Москві. Так, росіяни часто поширюють різну неправдиву інформацію про життя в Союзі, аби показати його з вигідного боку. Наприклад, ми розповідали, який вигляд у СРСР мали новорічні ялинки.

В одному з пабліків у фейсбуці, який публікує давні фотографії Києва, з'явилась неоднозначна світлина. На ній можна побачити нібито перший у Радянському Союзі магазин всесвітньо відомої американської компанії електроніки Apple. У дописі зазначають, що відділення відкрили начебто у Києві у 1989 році.

"Перший у СРСР магазин "Apple". Київ, 1989 рiк", — йдеться у дописі.

Фото з пабліка "Київ, жива історія"

Утім, фото виявилось фейковим. Адже перший магазин компанії Apple відкрили у США лише у 2001 році. Тож про те, що він існував у СРСР, і мови не могло бути. До того ж таку світлину знайшли на одному з російських сайтів.

Насправді ж замість Apple був розташований магазин "Мелодия", де продавали платівки різних музичних виконавців. Він існував у Москві. У мережі пишуть, що там були великі черги, щоб купити новинку. Також люди нерідко конфліктувати й виштовхували один одного, аби першими придбати бажану платівку.

Фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, що на місці Арки дружби народів був милий фонтан. Радянська влада вирішила його прибрати, аби встановити пропагандистський символ.