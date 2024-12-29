Дрони атакували важливий об'єкт у Ростовській області (відео удару)

З людей ніхто не постраждав

У неділю, 29 грудня, дрони знову атакували Росію. Цього разу прилетіло по Ростовській області. Пошкоджено локомотивне депо у Сальську.

Про це заявили губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. Російські ЗМІ поширюють відео атаки.

"У Сальську в результаті атаки БПЛА зазнали незначних пошкоджень споруди на території локомотивного депо: вибиті шибки. Займання на місці падіння БПЛА відсутнє. За попередніми даними, ніхто із людей не постраждав. На місце виїхали чергові служби", — написав Слюсар.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Трохи згодом він уточнив, що нібито біля Сальська збито ще один БПЛА. У мережі вже з'явилися кадри прольоту дрону над Сальськом.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 28 грудня, три російські області були атаковані безпілотниками. В результаті у Воронезькій області постраждала інфраструктура залізниці.

Раніше "Телеграф" писав, що фахівці СБУ успішно вразили один із найбільших складів російських боєприпасів у Ростовській області. Далекобійні дрони призвели до масштабного вибуху на полігоні Кадамовський.