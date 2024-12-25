Чечні знову дісталось: Грозний атакували безпілотники, міг постраждати жирний обʼєкт Кадирова (відео)

Вибухи було чути в усіх околицях

У середу, 25 грудня, під ударами дронів знову опинилася Чечня. У столиці регіону, місті Грозний, пролунали щонайменше 4-5 вибухів.

Про це повідомляє опозиційний чеченський Telegram-канал Niyso. Частина БпЛА вибухнула у районі розташування 2-го полку поліції спецпризначення імені Ахмата Кадирова.

Про "нову атаку дронів по базах російських співробітників в окупованій Чечні" опозиційний паблік сповістив о 07:24 за київським часом.

"Повідомляється про 4-5 вибухів. За попередньою інформацією, кілька дронів впали у районі 2-го полку. Вибухи було чути в усіх околицях", – повідомляє Niyso.

Вибухи у Грозному підтверджує й опозиційний до режиму Рамзана Кадирова блогер Іслам Бєлокієв. За його даними, гучно вранці було й у сусідній Інгушетії.

"Атака дронів в окупованій Інгушетії та Чечні. Вибухи у Малгобеці та Грозному", – написав він.

Офіційних заяв від ставлеників Москви у цих регіонах станом на 9 ранку за Києвом не було.

Це далеко не перша атака на Грозний. Так, 12 грудня, наприклад, повідомлялося про ураження будівлі спецназу МВС Чечні у Грозному. Також з'явилися повідомлення, що тоді безпілотник вдруге за тиждень вибухнув за 4 км від резиденції Кадирова.

Раніше "Телеграф" писав, що по академії МВС у Росії прилетів безпілотник.