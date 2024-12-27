У Росії ППО збила Санту у "патріотичному кліпі", у мережі лютують

У відео з'явися і Дід Мороз

У мережі викликав чималу хвилю обурення російський ролик, у якому протиповітряна оборона (ППО) над Москвою збиває санки з Санта-Клаусом. Проте у них були незвичайні подаруночки.

Резонансне відео вже розлетілось мережею, а на тлі нещодавнього збиття РФ пасажирського літака Азербайджану, викликало обурення та хвилю хейту.

У "соціальному ролику" Санта пролітає над Великим театром та Червоною площею у Москві, але його збиває ППО. Потім російський Дід Мороз у компанії оператора ППО каже: "Все, ціль знищено. Не треба нам нічого іноземного у нашому небі. З Новим роком!"

Проте на кадрах видно, що у санках Санти було пару ракет з емблемою НАТО, певно, це була відсилка до справжніх ракет. До того ж в такому ключі ролик можна розглядати як чергову погрозу Кремля. Проте світ не сприйняв це відео, як очікувалось. Адже всього кілька днів назад в РФ у повітрі біля пасажирського літака розірвалась ракета ППО. Її випустили по борту під час атаки дронів на аеропорт у Грозному.

Літаку з Азербайджану не дозволили посадку, і вже понівеченим він попрямував до Казахстану, де і розбився. В коментарях користувачі про це наголошують не раз.

До того ж відомо, що виконав роль оператора ППО Дмитро Мельников. За його словами, відео було знято до катастрофи літака в Актау і воно ніяк не пов'язано з нею. При цьому автори ролика та ідеї не розголошуються.

У мережі користувачі шоковані цим відео, адже більшість техніки з-за кордону, тому її теж слід викинути, за логікою росіян. А випуск у мережу цього відео після авіакатастрофи у Казахстані точно не доречний.

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