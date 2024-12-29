Дроны атаковали важный объект в Ростовской области (видео удара)

Из людей никто не пострадал

В воскресенье, 29 декабря, дроны снова атаковали Россию. В этот раз прилетело по Ростовской области. Повреждено локомотивное депо в Сальске.

Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Российские СМИ распространяют видео атаки.

"В Сальске в результате атаки БПЛА получили незначительные повреждения сооружения на территории локомотивного депо: выбиты стекла. Возгорание на месте падения БПЛА отсутствует. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. На место выехали очередные службы", — написал Слюсарь.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Потом он уточнил, что якобы возле Сальска сбит еще один БПЛА. В сети уже появились кадры пролета дрона над Сальском.

Напомним, в ночь на субботу, 28 декабря, три российских области были атакованы беспилотниками. В результате в Воронежской области пострадала инфраструктура железной дороги.

Ранее "Телеграф" писал, что специалисты СБУ успешно поразили один из самых больших складов российских боеприпасов в Ростовской области. Дальнобойные дроны привели к масштабному взрыву на Кадамовском полигоне.