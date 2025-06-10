Нервують: росіяни посилюють ППО навколо важливого заводу, що там виробляють (супутникові знімки)

Спостерігачі помітили щонайменше три позиції для ППО

Росіяни ведуть активну роботу над облаштуванням височин для розміщення на них зенітних установок "Панцир". Спочатку подібні об’єкти помічали довкола Москви, проте тепер їх будують довкола стратегічних підприємств в інших місцях.

OSINT-дослідники Blinzka та D. Mojevensis виявили, що такі насипи з’явилися навколо заводу імені Свердлова у Дзержинську (Нижньогородська область). Цей завод є одним із найбільших з виробництва вибухових речовин у Росії.

Минулого року цей завод уже намагалися атакувати українські дрони.

Користувачі мережі також зазначили, що там таких рамп щонайменше три.

Рампи виділені жовтими точками

Як відомо з відкритих джерел, цей завод з березня 2023 року знаходиться у списку санкцій України через виробництво обладнання, яке використовується російською армією в загарбницькій війні. Пізніше він потрапив до списків санкцій ЄС, США, Великобританії та Японії.

Сам завод розташований на площі 1100 гектарів і має свою власну ТЕЦ та систему водопідготовки. Він складається з понад тисячі будівель, сполучених 120 кілометрами автомобільних доріг та 90 кілометрами залізничних колій.

Завод не тільки виробляє вибухові речовини, а й має обладнання, щоб збирати практично будь-які боєголовки, снаряди та бомби, які використовує російська армія. Він також є єдиним у Росії виробником октогену та гексогену, які використовуються у створенні пластичної вибухівки та детонаторів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 7 червня в Підмосков’ї сталася потужна пожежа. Попередньо горів склад паливно-мастильних матеріалів. За повідомленням російських ЗМІ, площа займання зросла до 20 000 квадратних метрів, а на місці було чути вибухи.