Нервничают: россияне усиливают ПВО вокруг важного завода, что там производят (спутниковые снимки)

Наблюдатели заметили по меньшей мере три позиции для ПВО

Россияне ведут активную работу над обустройством возвышенностей для размещения на них зенитных установок "Панцирь". Изначально подобные объекты замечали вокруг Москвы, однако теперь их строят вокруг стратегических предприятий в других местах.

OSINT-исследователи Blinzka и D. Mojevensis обнаружили, что такие насыпи появились вокруг завода имени Свердлова в Дзержинске (Нижегородская область). Этот завод является одним из крупнейших по производству взрывчатых веществ в России.

В прошлом году этот завод уже пытались атаковать украинские дроны.

Пользователи сети также отметили, что там таких рамп по меньшей мере три.

Рампы выделены желтыми точками

Как известно из открытых источников, этот завод с марта 2023 года находится в санкционном списке Украины из-за производства оборудования, которое используется российской армией в захватнической войне. Позже он попал в санкционные списки ЕС, США, Великобритании и Японии.

Сам завод расположен на площади в 1100 гектаров и имеет свою собственную ТЭЦ и систему водоподготовки. Он состоит из более тысячи зданий, соединенных 120 километрами автомобильных дорог и 90 километрами железнодорожных путей.

Завод не только производит взрывчатые вещества, но и имеет оборудование, чтобы собирать практически любые боеголовки, снаряды и бомбы, которые использует российская армия. Он также является единственным в России производителем октогена и гексогена, которые используются в создании пластической взрывчатки и детонаторов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 7 июня в Подмосковье произошел мощный пожар. Предварительно, горел склад горюче-смазочных материалов. По сообщения российских СМИ, площадь возгорания возросла до 20 000 квадратных метров, а на месте были слышны взрывы.