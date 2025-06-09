У Казані масштабна пожежа на заводі: все місто в диму, а місцеві чули вибухи (відео)

Перед цим у місті тільки закінчилася повітряна тривога

У російській Казані сталася масштабна пожежа, попередньо, в лакофарбовому цеху одного із заводів. Внаслідок цього над місцем події в небо підіймаються чорні клуби диму.

Інформація про це була опублікована 9 червня у соціальних мережах. Місцеві жителі кажуть, що нібито у цеху сталися неполадки із цистерною розчинника. Офіційного підтвердження цього немає.

Варто зазначити, що перед цим у місті лише закінчилася повітряна тривога, яка тривала з ночі.

Спочатку в мережі писали, що чорний дим йде із боку складів озброєння. Також була версія про атаку на "Казанський державний казенний пороховий завод". Однак пізніше версії змінилися лакофарбовим цехом у Кіровському районі міста.

Крім того, місцеві зазначали, що у місті нібито щось вибухало.

Казань на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 7 червня в Підмосков’ї сталася потужна пожежа. Попередньо, у місті горів склад паливно-мастильних матеріалів. За повідомленням російських ЗМІ, площа займання зросла до 20 000 квадратних метрів, а на місці чути вибухи.