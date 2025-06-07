Величезний стовп диму та вибухи. В Росії пожежа охопила склад (фото, відео)

Площа пожежі становить понад 8 тисяч квадратних метрів.

В Росії зафіксовано потужну пожежу у Підмосков'ї. За попередніми даними, горить склад паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомляють росЗМІ. Зазначається, що пожежа сталась в підмосковному Пушкіно.

"У Підмосков'ї горить склад у Пушкіно. Очевидці повідомляють про гучні звуки вибухів", — йдеться у повідомленні.

UPD 20:30: За повідомленням російських ЗМІ, площа загоряння зросла до 20 000 квадратних метрів, а на місці чути вибухи.

За словами місцевих, над місцем займання здійнявся величезний густий чорний стовп диму, він йде із будівлі на вулиці Новій простягається у бік Ярославського шосе. Попередньо склади, які горять, належать компанії Luxe Oil.

На місці інциденту вже працюють рятувальні бригади. Інформації про масштаби загоряння та постраждалих наразі немає. Відомо, що всередині складів у бочках зберігалась легкозаймиста рідина, а також газові балони та піддони. Вогонь швидко поширюється. До гасіння залучили понад 50 рятувальників та 12 одиниць техніки.

За даними росЗМІ, горять автомобільні фарби, олії та мастильні матеріали. Наразі площа пожежі становить понад 8 тисяч квадратних метрів.

Нагадаємо, що 7 червня також в Росії пожежа виникла на заводі "Лукойла". Місцеві стверджували, що підприємство атакували дрони. Вогонь охопив значну територію заводу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що безпілотники "підсмажили" нафтобазу в Енгельсі. Виникла потужна пожежа.