"Божевільний самозванець". Трамп викликав нові підозри у серйозній хворобі

Американський лідер Дональд Трамп опинився в центрі обговорень після публікації фото, де він постав у вигляді Ісуса Христа. Деякі почали припускати, що президент США має когнітивні проблеми, включаючи ознаки деменції.

Думка про це висловив політичний коментатор Хемант Мехт на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter). У коментарях під постом підтримали версію.

"Найкраща інтерпретація цього полягає в тому, що деменція прогресує", — пише Мехт, а користувачі додають: "Так, божевільний самозванець, що зображає з себе доктора Ісуса".

Пост Хеманта Мехта

Деякі також зазначають, що в цій ситуації неможливо відрізнити — це психічні розлади Трампа або його навмисний обман і відволікання уваги.

У результаті президент США видалив пост, але на цьому його витівки не закінчилися, оскільки після цього він пізно вночі почав поширювати ненависницькі повідомлення на адресу Папи Лева.

Своєю чергою, віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп часто самостійно веде свої соціальні мережі, не узгоджуючи публікації з радниками, пише Irish Star.

Варто додати, що ситуація вже викликала реакцію релігійних та медійних кіл. Папа Лев, коментуючи фото, яке опублікував Трамп у вигляді Ісуса Христа, коротко відповів: "Іронічно сама назва сайту. Більше нічого не скажу". Річ про назву соцмережі американського лідера під назвою "Truth social" (у перекладі — "соціальна правда" або "соцмережа правди").

Передісторія

12 квітня президент США опублікував згенероване ШІ зображення після своєї словесної суперечки з Папою Левом XIV.

На знімку Трамп зображений з рукою на голові хворої людини. На фотографії його оточують послідовники, американський прапор, орли та Статуя Свободи.

Від рук американського лідера походить світло, а жінка за хворим, якого він зцілює, склала руки в молитовному жесті. Варто зазначити, що в правому нижньому кутку картинки все-таки присутній лікар у відповідному одязі та зі стетоскопом на шиї. Проте Трамп на картинці був у одязі, що більше нагадував хітон Ісуса Христа з накидкою.

Зображення Трампа у вигляді Ісуса Христа. Джерело: RealDonaldTrump/Truth Social

Варто зазначити, що допис містив не лише зображення, а й різку критику Папи Римського Лева XIV:

"Папа Лев слабкий у питаннях злочинності й жахливий у зовнішній політиці. Мені його брат Луї подобається значно більше, ніж він сам, тому що Луї — повністю за MAGA. Він усе розуміє, а Лев — ні!

Я не хочу Папу, який вважає нормальним, щоб Іран мав ядерну зброю. Я не хочу Папу, який вважає жахливим те, що Америка атакувала Венесуелу.

І я не хочу Папу, який критикує президента США за те, що я роблю саме те, заради чого мене обрали!

Лев має бути вдячним, бо, як усі знають, його обрання стало несподіванкою. Його поставили лише тому, що він американець і в церкві вважали, що це найкращий спосіб взаємодіяти з президентом Трампом. Якби я не був у Білому домі, Лев не був би у Ватикані".

Зображення було видалено з акаунта Трампа в Truth Social у понеділок після різкої критики з боку низки прихильників президента в інтернеті.

Передплатники під цією публікацією назвали його хворим, антихристом, "фальшивим богом, що вбиває людей" і огидним.

Про деменцію говорять не вперше

Стан здоров’я політика через вік та інші ознаки часто стає темою обговорення у ЗМІ та соцмережах. Як писало раніше видання Irish Star, після недавнього випаду Трампа у бік Ірану його запідозрили у старечій деменції. Таку думку висловив старший медичний аналітик MS NOW доктор Він Гупта. За його словами, президент США має тривожні ознаки, які можуть вказувати на це захворювання.

"Непослідовність. Не може закінчити пропозиції. Часто плутається. Нелогічний перебіг думок. Проблеми з підбором слів", — написав доктор Гупта в соцмережах.

До таких висновків лікар дійшов після цього сумбурного поста Трампа в Truth Social: "Вівторок стане Днем електростанцій і Днем мостів — все в одному, в Ірані. Нічого подібного не буде. Відкрийте, б**дь, протоку, або житимете в пеклі — просто дивіться! Слава Аллаху".

До цього, у вересні 2025 року психолог Джон Гартнер, який працював позаштатним професором медичної школи Університету Джонса Хопкінса, розповів у підкасті The Daily Beast, що помітив у Трампа серйозне погіршення стану, яке може вказувати на недоумство.

За словами доктора Гартнера, у президента США спостерігається порушення мовних та рухових навичок, а також контролю імпульсів. Це може свідчити про деменцію.

"Ми спостерігаємо серйозне погіршення функцій мови, мислення, психомоторної активності, контролю імпульсів та цілої низки інших областей. Багато хто не усвідомлює, що Дональд Трамп раніше був дуже промовистою людиною", — сказала вона.

Для довідки:

Деменція — це придбане недоумство, стійке зниження пізнавальної діяльності зі втратою в тій чи іншій мірі раніше засвоєних знань і практичних навичок та ускладненням або неможливістю набуття нових.

Ознаки:

Порушення короткочасної та довготривалої пам’яті

порушення абстрактного мислення;

порушення критики, що виявляється як нездатність будувати реальні плани щодо оточуючих, рідних та питань, пов’язаних з роботою;

нейропсихологічні симптоми та синдроми: афазія, апраксія, агнозія ("три А"), а також порушення візуально-просторових функцій та конструктивної діяльності;

зміни особистості.

Соціальна дезадаптація в сім’ї та роботі.

