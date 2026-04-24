Обізвав Трампа "тендітною сніжинкою". Зірковий ведучий влаштував прожарку своєму президенту (відео)

Кіммел влаштував Трампу особисту помсту в ефірі

Популярний телеведучий Джиммі Кіммел різко розкритикував Дональда Трампа за порушення традицій і провів власну "альтернативну" церемонію, під час якої не соромився у висловлюваннях, обговорюючи особисте життя та політику президента.

В ефірі шоу "Jimmy Kimmel Live!" у четвер, 23 квітня, комік висловив невдоволення тим, що Білий дім відмовився від його участі у щорічній вечері Асоціації кореспондентів. На думку Кіммела, причина криється у зайвій образливості глави держави.

Зазвичай на вечері з’являється хтось смішний і висміює знаменитостей та президента. Але наш президент — тендітна сніжинка з найтоншою шкірою у світі. Це означає, що коміка цього року не буде Джиммі Кіммел

Кіммел вирішив виправити ситуацію, заявивши, що хоче пожартувати так, як це було б, якби президент "не був тремтячою королевою драми, яка боїться комедії". Для цього він одягнув смокінг, став за трибуну і вимовив їдку промову, повну особистих випадів.

Я радий, що ви вирішили залишитися, пане президент, і не хвилюйтеся, якщо ми зачепимо ваше самолюбство, це тільки зробить ваші руки менш огидними Джиммі Кіммел

Висміюючи підтримку нафтогазової галузі та відмову від "зеленої" енергетики, Кіммел резюмував спадок Трампа фразою: "Стримування вітру та прийняття законів про гази". Дісталося й першій леді. Кіммел жартома назвав її "майбутньою вдовою" і прокоментував низький рейтинг її документального фільму на Rotten Tomatoes — сайті, названому на честь "яєчок її чоловіка".

Фінальним акордом стало "знайомство" подружжя один з одним: "Меланія, це Дональд. Дональд, це Меланія. Це було моє наслідування Джеффрі Епштейну", — додав він, натякаючи на зв’язки Трампа зі скандальним сексуальним злочинцем.

Джиммі Кімел не вперше висміює президентське подружжя. Раніше ведучий пройшовся Меланією Трамп.