"Шах і мат заборонам": у популярній мережі електроніки рекламують телевізор із вбудованими піратськими сайтами (фото)

Не всі українці розуміють, чому піратські сайти — це погано

Мережа магазинів "Цитрус", де продають гаджети та побутову техніку, потрапила у скандал. У рекламі телевізора використали піратський сайт HDRezka та інші, які входять до переліку інтернет-порталів, які хочуть заблокувати в Україні.

На рекламу звернув увагу член Громадської ради при Національній раді з питань телебачення та радіомовлення Олександр Глущенко. Реклама все ще є на сайті магазину "Цитрус".

Йдеться про телевізор G-Plus TV43UA1, який описують як "єдиний смарт-телевізор з доступом до всіх безплатних фільмів в Інтернеті" та "антидот проти заборони перегляду безплатних кіносайтів". В описі телевізора прямо сказано, що він збирає всі можливі безплатні фільми в Інтернеті в обхід блокувань та обмежень. Також продавці заявляють, що "українців позбавляють права вибору".

Доступ до всіх фільмів власники такого телевізора отримають завдяки тому, що в нього вбудовані піратські платформи HDRezka, Kinokrad, Filmix та інші. Нацрада з телебачення та радіомовлення восени 2023 року внесла 16 відеосервісів до переліку сервісів держави-агресора, у тому числі й ці. Все через те, що на них російськомовний інтерфейс, велика бібліотека фільмів з РФ, а також реклама, спрямована на російську аудиторію та багато іншого.

У мережі негативно відреагували на це диво техніки, яке, до речі, рекламують навіть у популярному українському Telegram-каналі.

"Якщо ти тупий маркетолог, є***н і ще працюєш у Citrus — то зірки зійшлися. Як за такої конструкції не продавати телевізор з піратськими сервісами? І не робити з цього конкурентну перевагу? Цитрус, аагоууу, закладки коли рекламуватимете?" , – написав Олександр Глущенко.

Він також поцікавився, чому телевізор слід купувати за гроші, а розважальний контент — ні?

"Хто цей х*р який вирішив наживатися на українцях? Чому ви проти свобод? Чому за телевізор треба платити?", — іронічно додав він.

У коментарях під його постом українці також висловили своє невдоволення. Але деякі з них, як і раніше, не розуміють, чому піратські сервіси — це погано і їх хочуть заборонити.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Верховна Рада хоче взяти під контроль Telegram. До податкової служби вже готується запит щодо перевірки на сплату податків Telegram-каналами.