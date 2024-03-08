"Шах и мат запретам": в популярной сети электроники рекламируют телевизор со встроенными пиратскими сайтами (фото)

Не все украинцы понимают, почему пиратские сайты – это плохо

Сеть магазинов "Цитрус", где продают гаджеты и бытовую технику, угодила в скандал. В рекламе телевизора использовали пиратский сайт HDRezka и другие, которые входят в перечень интернет-порталов, которые хотят заблокировать в Украине.

На рекламу обратил внимание член Общественного совета при Национальном совете по телевидению и радиовещанию Александр Глущенко. Реклама все еще есть на сайте магазина "Цитрус".

Речь идет о телевизоре G-Plus TV43UA1, который описывают как "единственный смарт-телевизор с доступом ко всем бесплатным фильмам в Интернете" и "антидот против запрета просмотра бесплатных киносайтов". В описании телевизора прямо сказано, что он собирает все возможные бесплатные фильмы в Интернете в обход блокировок и ограничений. Также продавцы заявляют, что "украинцев лишают свободы выбора".

Доступ ко всем фильмам владельцы такого телевизора получат благодаря тому, что в него встроенным пиратским платформам HDRezka, Kinokrad, Filmix и другие. Нацсовет по телевидению и радиовещанию осенью 2023 года внес 16 видеосервисов в перечень сервисов государства-агрессора, в том числе и эти. Все из-за того, что на них русскоязычный интерфейс, обширная библиотека фильмов из РФ, а также реклама, направленная на российскую аудиторию и многое другое.

В сети негативно отреагировали на это чудо техники, которое, к слову, рекламируют даже в популярном украинском Telegram-канале.

"Если ты тупой маркетолог, е***н и еще работаешь в Citrus — то звезды сошлись. Как при такой конструкции не продавать телевизор с пиратскими сервисами? И не делать из этого конкурентное преимущество? Цитрус, ааууу, закладки когда будете рекламировать?", — написал Александр Глущенко.

Он также поинтересовался, почему телевизор нужно покупать за деньги, а развлекательный контент — нет?

"Кто этот х*р который решил наживаться на украинцах? Почему вы против свобод? Почему за телевизор нужно платить?", — иронично добавил он.

В комментариях под его постом украинцы также высказали свое недовольство. Но некоторые из них по-прежнему не понимают, почему пиратские сервисы — это плохо и их хотят запретить.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Верховная Рада хочет взять под контроль Telegram. В налоговую службу уже готовится запрос о проверке на уплату налогов Telegram-каналами.