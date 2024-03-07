"Анонімність - це безвідповідальність": у Раді хочуть взятися за Telegram-канали

Економічна діяльність має оподатковуватися

Комітет Верховної ради України готує запит до податкової служби стосовно комерційної діяльності Telegram-каналів. Перевірка має показати, чи сплачують анонімні канали податки та у яких розмірах.

Про це розповів голова Комітету ВР Ярослав Юрчишин в інтерв’ю порталу "Директор медіа". За його словами, запит міститиме прохання по окремим паблікам та по Телеграму в цілому, особливу увагу треба приділити сторінкам, які містять багато реклами та демонструють економічну активність.

Він зауважив, що Україна для Telegram — один із найбільших ринків. І виходячи з цього, у нього виникає питання, чому й досі у державі не має офіційного представництва цієї мережі.

"Зараз ключова історія — не тільки домовитися з Павлом Дуровим про те, щоби ми мали механізми впливу на російську пропаганду, але й про те, щоби з’ясувати, чому такий прибутковий бізнес у нас, найімовірніше, дуже неоподаткований", — сказав Юрчишин.

Він вважає, що наразі економічна діяльність в країні має оподаткуватися, щоб ці гроші йшли на оборону. Адже поки що робота анонімних пабліків у Telegram не регулюється, тому більшість не сплачує податки.

"Переконаний, що ми побачимо, що якщо і платяться податки, то це сльози й краплі", — сказав голова Комітету.

Юрчишин також наголосив, що анонімні канали мають зареєструватися як медіа, щоб нести відповідальність за подану інформацію.

"Анонімність — це безвідповідальність і можливість не бути прозорими. Свобода слова — це похідне від відповідальності. Анонімність — це не про свободу слова, це про свободу верзти будь-що і ніяк за це не відповідати", — наголосив глава Комітету.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна готова обмежити торгівлю із ЄС за певних умов.