Одразу й не зрозумієш: українські прізвища, що утворилися від назв стародавніх ремесел (список і значення)

Деякі прізвища пішли від жартівливих прізвиськ

Чимало мовознавців обожнюють розбиратися у походженні українських прізвищ. Дійсно, історія появи того чи іншого родового імені завжди яскрава та цікава. Деякі українські прізвища "їстівні", тоді як інші вказують на походження людини або рід діяльності.

"Телеграф" зробив добірку прізвищ, які походять від різних стародавніх ремесел, деякі з яких вже й годі зустріти, а деякі не одразу й розгадаєш. Зробити такий список нам допомогла робота мовознавця Юліана Редько "Сучасні українські прізвища".

Найпоширеніші прізвища, які пішли від назв ремесел, що сьогодні не завжди й згадаєш:

Гармаш — майстер, який виробляв та обслуговував гармати

Бортник — той, хто займався лісовим бджільництвом

Гутник — майстер, який виготовляв посуд та інші предмети зі скла

Ситар — майстер, який виготовляв сита та решета

Шніцер або Сніцар — майстер, який різьбив по дереву

Стельмах — майстер, який робив і правил вози, сани

Кушнір — той, хто робив хутро зі шкіри та шив хутряні вироби

Лимар — ремісник, який виготовляв ремінні обладунки

Ретізник — майстер, який виготовляв ланцюги

Бондар – майстер з виготовлення діжок, дерев’яних відер тощо

Шкляр або Скляр — ремісник, який вставляв шибки

Крім того, нам вдалося з'ясувати, що деякі прізвища пішли від жартівливих прізвиськ, які давали дотепні українці різним ремісникам.

Дубогризенко — майстер, що працював по дереву

Короцюпенко — також той, хто працював з деревом

Мукосієнко — мельник

Тягнишкіра — швець

Міняйло — так називали того, хто був пов'язаний з торгівлею

Кірколуп — той, хто заробляв на життя важкою працею у шахтах

Богомаз — іконописець

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, які прізвища прийшли в Україну з печенігами, перевірте своє у списку.