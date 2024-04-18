Кличко, Філатов, Терехов, Садовий та Труханов: що означають прізвища найвідоміших мерів України

У багатьох суто російські прізвища

Напевно, ні для кого не секрет, що кожне прізвище може трохи розповісти про його носія та його рід, зокрема, деякі прізвища давали тільки дуже розумним людям, тоді як інші давали лише найбіднішим. А що ж означає прізвища таких відомих українських мерів як мер Дніпра Борис Філатов, мер Львова Андрій Садовий, мер Харкова Ігор Терехов, мер Одеси Геннадій Труханов, мер Києва Віталій Кличко? "Телеграф" розповість про це нижче.

Прізвище мера Дніпра Бориса Філатова найпоширеніше в Україні з усіх перерахованих, його носять 3614 осіб, при цьому найчастіше зустрічається воно у Харкові, Києві та Донецьку. Це російське прізвище (що не дивно, враховуючи, що Борис має російське походження), яке з’явилося від імені Феофілакт.

Розповсюдження прізвища Філатов в Україні

Друге за поширеністю прізвище львівського міського голови Андрія Садового, його носить 2401 особа і найчастіше воно зустрічається у Львові, Києві та Запоріжжі. Це прізвище утворилося від назви місцевості, і колись його могли дати тому, хто мав розкішний сад чи мешкав біля такого.

Розповсюдження прізвища Садовий в Україні

Також дуже поширене в Україні прізвище харківського мера Ігоря Терехова, його носять 1900 осіб і найчастіше воно зустрічається у Донецьку, Києві та Харкові. Це російське прізвище, яке утворилося від чоловічого імені Терех (скорочена форма імені Терентій).

Розповсюдження прізвища Терехов в Україні

Вельми рідкісне прізвище у одеського мера Геннадія Труханова, його носять лише 279 осіб, при цьому найчастіше воно зустрічається на Одещині. Є багато версій, звідки могло з’явитися це прізвище: від українського слова "трухан", що означає "індик", так могли називати людину дуже гордовиту; від слова "труха", так могли називати людину стару або таку, що жила в житлі, що розвалюється, або ж займалася обробкою деревини; від слова "трусити", що означає боятися, так могли назвати боягуза; також це могло бути похідне прізвище від імені Трифон, яке означає "ніжний, розпещений, що в розкоші життя проводить".

Поширення прізвища Труханов в Україні

Найрідкісніше, але й найвідоміше прізвище з усіх розглянутих у знаменитого боксера, мера Києва Віталія Кличка, — лише 179 людей в Україні є його носіями, при цьому найчастіше вони зустрічаються у Черкасах, Херсоні та Львові. Це українське прізвище, на що вказує закінчення на -ко, і воно швидше за все походить від слова "кликати". Таке прізвище могли дати людині з гучним голосом або тому, хто часто кликав батьків у дитинстві.

Поширення прізвища Кличко в Україні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що означають прізвища відомих українських співачок Наді Дорофєєвої, Насті Каменських та Юлії Саніної.