Коли вони готували, на запах збігались сусіди: українські прізвища, які давали вправним кухарям (перелік)

Деякі прізвища поширені не лише в Україні, а й у Польщі

У сучасному родовому імені кожного з нас прихована таємниця одного з наших першопредків. Нерідко вона пов’язана з його особливими талантами, наприклад, гарним та сильним голосом чи майстерністю в кулінарії.

Аромат від приготованих страв швидко розходився по давніх поселеннях, як і чутки. Тому вправним кухарям нерідко давали прізвиська, які б вказували на цей талант. Вони перелічені у науковій роботі мовознавця Юліана Редька "Сучасні українські прізвища".

Які прізвища давали тим, хто смачно готує

Особливі прізвиська давали як тим людям, які дуже смачно готували, так і тим, хто любив цю справу та багато часу проводив на кухні, любив експериментувати з їжею. Деякі родові імена зустрічаються не тільки в Україні, а й у Польщі.

Мовознавець перерахував прізвища, які давали у давнину кулінарам:

Кухар;

Поваренко;

Кухаришин;

Кухаренко;

Кухарчук;

Кухарець;

Кухарський;

Кухарук;

Кухарик.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які прізвища належать потомкам багатих та успішних предків. Вони мають аристократичне походження. Цікаво, що у переліку більш як 20 родових імен і вони достатньо поширені в сучасній Україні.

Також вам може бути цікаво, які що означають прізвища Притула, Чмут і Лаченков. Це родові імена найвідоміших в Україні волонтерів.