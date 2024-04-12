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Коли вони готували, на запах збігались сусіди: українські прізвища, які давали вправним кухарям (перелік)

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Смачна їжа завжди високо цінується, як і вміння її приготувати Новина оновлена 12 квітня 2024, 17:27
Смачна їжа завжди високо цінується, як і вміння її приготувати. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Деякі прізвища поширені не лише в Україні, а й у Польщі

У сучасному родовому імені кожного з нас прихована таємниця одного з наших першопредків. Нерідко вона пов’язана з його особливими талантами, наприклад, гарним та сильним голосом чи майстерністю в кулінарії.

Аромат від приготованих страв швидко розходився по давніх поселеннях, як і чутки. Тому вправним кухарям нерідко давали прізвиська, які б вказували на цей талант. Вони перелічені у науковій роботі мовознавця Юліана Редька "Сучасні українські прізвища".

Які прізвища давали тим, хто смачно готує

Особливі прізвиська давали як тим людям, які дуже смачно готували, так і тим, хто любив цю справу та багато часу проводив на кухні, любив експериментувати з їжею. Деякі родові імена зустрічаються не тільки в Україні, а й у Польщі.

Мовознавець перерахував прізвища, які давали у давнину кулінарам:

  • Кухар;
  • Поваренко;
  • Кухаришин;
  • Кухаренко;
  • Кухарчук;
  • Кухарець;
  • Кухарський;
  • Кухарук;
  • Кухарик.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які прізвища належать потомкам багатих та успішних предків. Вони мають аристократичне походження. Цікаво, що у переліку більш як 20 родових імен і вони достатньо поширені в сучасній Україні.

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