Сразу и не поймешь: украинские фамилии, образовавшиеся от названий древних ремесел (список и значение)

Некоторые фамилии пошли от шутливых прозвищ

Многие языковеды любят разбираться в происхождении украинских фамилий. Действительно, история появления того или иного родового имени всегда яркая и увлекательная. Некоторые украинские фамилии "съедобны", тогда как другие указывают на происхождение человека или род деятельности.

"Телеграф" сделал подборку фамилий, которые происходят от разных давних ремесел, некоторые из них уже и не встретить, а некоторые не сразу и разгадаешь. Сделать такой список нам помогла работа языковеда Юлиана Редько "Современные украинские фамилии".

Самые распространенные фамилии, которые произошли от названий ремесел, которые сегодня не всегда и вспомнишь:

Гармаш — мастер, который производил и обслуживал пушки

Бортник — тот, кто занимался лесным пчеловодством

Гутник — мастер, изготавливающий посуду и другие предметы из стекла

Ситар — мастер, изготовлявший сита и решета

Шницер или Сницар – мастер, резьбивший по дереву

Стельмах — мастер, который делал и правил телеги, сани

Кушнир — тот, кто делал мех из кожи и шил меховые изделия.

Лымарь — ремесленник, изготовлявший ременные доспехи

Ретизник — мастер, производивший цепи

Бондарь – мастер по изготовлению бочонков, деревянных ведер и т.п.

Шкляр или Скляр — ремесленник, вставлявший стекла

Кроме того, нам удалось выяснить, что некоторые фамилии произошли от шутливых прозвищ, которые давали остроумные украинцы разным ремесленникам.

Дубогрызенко — мастер, работавший по дереву

Короцюпенко — тоже тот, кто работал с деревом

Мукосиенко – мельник

Тягнишкура — сапожник

Меняйло — так называли того, кто был связан с торговлей

Кирколуп — тот, кто зарабатывал на жизнь тяжелым трудом в шахтах

Богомаз – иконописец

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, какие фамилии пришли в Украину с печенегами, проверьте свою в списке.