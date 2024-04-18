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Сразу и не поймешь: украинские фамилии, образовавшиеся от названий древних ремесел (список и значение)

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
Дата публикации
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Гутник — мастер, изготавливающий посуду и другие предметы из стекла Новость обновлена 18 апреля 2024, 21:35
Гутник — мастер, изготавливающий посуду и другие предметы из стекла. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Некоторые фамилии пошли от шутливых прозвищ

Многие языковеды любят разбираться в происхождении украинских фамилий. Действительно, история появления того или иного родового имени всегда яркая и увлекательная. Некоторые украинские фамилии "съедобны", тогда как другие указывают на происхождение человека или род деятельности.

"Телеграф" сделал подборку фамилий, которые происходят от разных давних ремесел, некоторые из них уже и не встретить, а некоторые не сразу и разгадаешь. Сделать такой список нам помогла работа языковеда Юлиана Редько "Современные украинские фамилии".

Самые распространенные фамилии, которые произошли от названий ремесел, которые сегодня не всегда и вспомнишь:

  • Гармаш — мастер, который производил и обслуживал пушки
  • Бортник — тот, кто занимался лесным пчеловодством
  • Гутник — мастер, изготавливающий посуду и другие предметы из стекла
  • Ситар — мастер, изготовлявший сита и решета
  • Шницер или Сницар – мастер, резьбивший по дереву
  • Стельмах — мастер, который делал и правил телеги, сани
  • Кушнир — тот, кто делал мех из кожи и шил меховые изделия.
  • Лымарь — ремесленник, изготовлявший ременные доспехи
  • Ретизник — мастер, производивший цепи
  • Бондарь – мастер по изготовлению бочонков, деревянных ведер и т.п.
  • Шкляр или Скляр — ремесленник, вставлявший стекла

Кроме того, нам удалось выяснить, что некоторые фамилии произошли от шутливых прозвищ, которые давали остроумные украинцы разным ремесленникам.

  • Дубогрызенко — мастер, работавший по дереву
  • Короцюпенко — тоже тот, кто работал с деревом
  • Мукосиенко – мельник
  • Тягнишкура — сапожник
  • Меняйло — так называли того, кто был связан с торговлей
  • Кирколуп — тот, кто зарабатывал на жизнь тяжелым трудом в шахтах
  • Богомаз – иконописец

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, какие фамилии пришли в Украину с печенегами, проверьте свою в списке.

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#Фамилии #Происхождение фамилии #Странные фамилии