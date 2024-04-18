Сразу и не поймешь: украинские фамилии, образовавшиеся от названий древних ремесел (список и значение)
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Некоторые фамилии пошли от шутливых прозвищ
Многие языковеды любят разбираться в происхождении украинских фамилий. Действительно, история появления того или иного родового имени всегда яркая и увлекательная. Некоторые украинские фамилии "съедобны", тогда как другие указывают на происхождение человека или род деятельности.
"Телеграф" сделал подборку фамилий, которые происходят от разных давних ремесел, некоторые из них уже и не встретить, а некоторые не сразу и разгадаешь. Сделать такой список нам помогла работа языковеда Юлиана Редько "Современные украинские фамилии".
Самые распространенные фамилии, которые произошли от названий ремесел, которые сегодня не всегда и вспомнишь:
- Гармаш — мастер, который производил и обслуживал пушки
- Бортник — тот, кто занимался лесным пчеловодством
- Гутник — мастер, изготавливающий посуду и другие предметы из стекла
- Ситар — мастер, изготовлявший сита и решета
- Шницер или Сницар – мастер, резьбивший по дереву
- Стельмах — мастер, который делал и правил телеги, сани
- Кушнир — тот, кто делал мех из кожи и шил меховые изделия.
- Лымарь — ремесленник, изготовлявший ременные доспехи
- Ретизник — мастер, производивший цепи
- Бондарь – мастер по изготовлению бочонков, деревянных ведер и т.п.
- Шкляр или Скляр — ремесленник, вставлявший стекла
Кроме того, нам удалось выяснить, что некоторые фамилии произошли от шутливых прозвищ, которые давали остроумные украинцы разным ремесленникам.
- Дубогрызенко — мастер, работавший по дереву
- Короцюпенко — тоже тот, кто работал с деревом
- Мукосиенко – мельник
- Тягнишкура — сапожник
- Меняйло — так называли того, кто был связан с торговлей
- Кирколуп — тот, кто зарабатывал на жизнь тяжелым трудом в шахтах
- Богомаз – иконописец
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, какие фамилии пришли в Украину с печенегами, проверьте свою в списке.