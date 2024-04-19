Краще не зволікайте: що робити і куди звертатись, якщо зірвали пломбу на лічильнику води

Штраф може сягнути 20 тис. гривень

Лічильники на комунальні послуги — важливі пристрої обліку, згідно з яким контролерами фіксуються показання, наприклад, спожитої води за звітний період, якщо мова йде про лічильник води. Українцям до цих пристроїв варто ставитися з уважністю та обережністю, адже пошкодження лічильника тягне за собою неабиякі штрафи.

Сьогодні "Телеграф" розповідає, що робити, якщо випадково зірвали пломбу на лічильнику води й чим загрожує ігнорування такого випадку. В цьому нам допоможе юридична компанія "Турій та Партнери".

"Буває так, що пластикове або свинцеве тавро від вогкості самостійно відгниє. У практиці трапляються випадки, коли пошкодження чи зрив пломби були ненавмисними, наприклад, її зірвали діти або хтось випадково зачепив. У такому разі, за умови своєчасного оповіщення, водопостачальної організації, штрафу за порушення пломби на лічильнику води та адміністративної відповідальності не передбачено", — пишуть на сайті компанії.

Однак, зауважте наступне: якщо ви затягнете зі зверненням до водопостачальної організації і у комунальників виникнуть підозри щодо вашої доброчесності, штраф може складати до 20 тис. грн. Так що, краще не зволікати і одразу звертатися до комунальної служби.

"Якщо пломбу було зірвано або пошкоджено навмисне, то штраф за пломбу на лічильнику води розраховується, виходячи із середніх значень споживання води. Якщо ви не повідомили про зрив тавра, розмір штрафу за зрив пломби на лічильнику води встановлюється, виходячи з десятиразового обсягу", — пишуть юристи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, до якого числа потрібно передавати показання лічильників і куди звертатися: докладна інструкція. Для кожної з послуг є свої терміни передачі лічильників.