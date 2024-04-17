Що треба зробити після перевірки лічильника гарячої води: багато хто забуває про важливий крок

Це треба, щоб завершити процедуру проходження перевірки

В Україну повернулася процедура планової перевірки лічильників тепла та гарячої води, проте деякі забувають, що після її проходження необхідно зробити ще один крок. Йдеться про необхідність передати до Центру комунального сервісу низку документів.

Про це інформує Київтеплоенерго у своєму telegram-каналі. Зазначається, що це необхідно для актуалізації даних в інформаційно-аналітичній системі.

"Фахівці ЦКС при внесенні інформації звіряють показання лічильника, при необхідності коригують нарахування. У разі потреби допомагають оформити заявку на опломбування (якщо перевірка була з демонтажем)", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, у ЦКС варто передати:

свідоцтво про перевірку

акт виконаних робіт/протокол перевірки

акт демонтажу/монтажу (якщо перевірку було здійснено з демонтажем приладу обліку)

фото лічильника з показаннями на дату.

Ці документи можна надіслати різними способами:

Через месенджери, такі як Skype або Telegram

Через месенджер у Facebook відповідного сервісного центру.

Занести особисто до ящика для прийому звернень або під час особистого прийому в одному із сервісних центрів.

Надіслати електронною поштою на e-mail: [email protected].

Адресу найближчого сервісного центру або посилання на соцмережі можна знайти на сайті ЦКС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як швидко і просто передати свідчення лічильника води. Своєчасна та коректна передача даних – це запорука правильного нарахування.