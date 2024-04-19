Лучше не медлите: что делать и куда обращаться, если сорвали пломбу на счетчике воды

Штраф может достичь 20 тыс. гривен

Счетчики на коммунальные услуги – важные устройства учета, согласно которым контроллерами фиксируются показания, например, потребленной воды за отчетный период, если речь идет о счетчике воды. Украинцам к этим устройствам следует относиться со всей внимательностью и осторожностью, ведь повреждение счетчика влечет за собой нешуточные штрафы.

Сегодня "Телеграф" рассказывает, что делать, если случайно сорвали пломбу на счетчике воды и чем грозит игнорирование такого случая. В этом нам поможет юридическая компания "Турий и Партнеры".

"Бывает так, что пластиковое или свинцовое клеймо от сырости самостоятельно отгнивает. В практике бывают случаи, когда повреждения или срыв пломбы были непреднамеренными, например, ее сорвали дети или кто-то случайно задел. В таком случае, при своевременном уведомлении, водоснабжающей организации, штраф за нарушение пломбы на счетчике воды и административной ответственности не предусмотрено", — пишут на сайте компании.

Однако, заметьте следующее: если вы затянете с обращением в водоснабжающую организацию и у коммунальщиков возникнут подозрения относительно вашей чесности, штраф может составлять до 20 тыс. грн. Так что лучше не медлить и сразу обращаться в коммунальную службу.

"Если пломба была сорвана или повреждена умышленно, то штраф за пломбу на счетчике воды рассчитывается исходя из средних значений потребления воды. Если вы не сообщили о срыве пломбы, размер штрафа за срыв на счетчике воды устанавливается исходя из десятикратного объема", — пишут юристы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, в какое число нужно передавать показания счетчиков и куда обращаться: подробная инструкция. Для каждой из услуг есть сроки передачи счетчиков.