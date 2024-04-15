Накрутить зайве? Чи вигідно ставити лічильник газу

Чим більше людей проживає у будинку, тим більше доведеться переплачувати

Близько 12% українських домогосподарств, які мають газопостачання, воліють обходитися без лічильників. При цьому вони помітно переплачують за споживання.

Таку інформацію сайту Today озвучили у "Нафтогазі". У компанії повідомили, що забезпечують постачання газу 9,2 мільйона клієнтів, але лише 8,1 млн з них мають лічильники.

Норми споживання газу в Україні були визначені ще у 2019 році постановою Кабміну та рахуються залежно від зареєстрованих у домогосподарстві осіб.

Середня норма на 1 особу складає:

Плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання – 3,28 м3.

Плита газова за відсутності централізованого гарячого водопостачання – 5,39 м3.

Плита газова та газовий водонагрівач – 10,49 куб.м.

Проте за відсутності лічильника йому при обчисленні суми платіжці застосовуються максимальні значення норми споживання, тобто:

Плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання – 9,8 м3.

Плита газова за відсутності централізованого гарячого водопостачання – 18,3 м3.

Плита газова та водонагрівач – 23,6 куб.м.

Оскільки середньостатистична людина споживає значно менше максимального значення споживання, то річні витрати на газ виявляються суттєво більшими за реальне споживання.

Тобто навіть якщо клієнт побоюється того, що лічильник почне "крутити зайве", то цифри вищі показують, що в будь-якому випадку це виявиться дешевшим, ніж платити без лічильника. До того ж встановлення лічильника зазвичай проводиться безкоштовно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як правильно вибрати безпечний газовий лічильник. Поради надав "Нафтогазу".