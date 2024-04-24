Чому в СРСР забороняли кетчуп і до чого тут війна та США: відповідь вас здивує

Дуже великою популярністю у радянських споживачів соуси не користувалися

Історія кетчупу в Радянському Союзі – це доволі цікава та неоднозначна тема. Багато хто думає, що справжній кетчуп з’явився у нас тільки після розпаду СРСР.

"Телеграф" дізнався, звідки пішов соус з томатів та чому його забороняли в епоху "залізної завіси". Вважається, що до цього радянські люди знали лише смак болгарського кетчупу. Його продавали у магазинах країни з кінця 1960-х і до 1990-х.

Але це не так, оскільки ще 90 років тому у Радянському Союзі виробляли справжній кетчуп за американською технологією. Він стояв на полицях гастрономів країни, доки його не заборонили.

У СРСР кетчуп почали виробляти завдяки наркому харчової промисловості Анастасу Мікояну. Під час відрядження до Сполучених Штатів він познайомився із кетчупом і вирішив налагодити його випуск у нас. Це було не складно, адже томатів в СРСР було вдосталь, а технологія виробництва була простою.

Радянські люди спершу насторожено поставилися до появи нового соусу з дивною назвою, тому була розгорнута масштабна рекламна кампанія, де говорили, що кетчуп можна і потрібно додавати скрізь. У середині 30-х років минулого століття про цей американський соус говорили всюди.

Як кетчуп потрапив у опалу

З початком Другої світової війни виробництво соусу призупинили, однак після того, як вона завершилася, відновлювати його ніхто не збирався.

У 1948 році в країні почалася боротьба з космополітами, а над планетою повисла загроза Третьої світової війни. США перетворилися з друга та союзника СРСР в ворога та конкурента, тому навіть і мови не могло бути про те, щоб пропонувати людям щось американське.

Незабаром у продажу з’явилися томатні соуси "Південний", "Краснодарський", "Гострий". Вони, як правило, вирізнялися більш густою консистенцією, ніж у кетчупу. Щоправда, дуже великою популярністю у радянських споживачів ці соуси не користувалися.

У 1960-х роках в СРСР почали завозити болгарський кетчуп, який у 1980-х в епоху Перебудови став дефіцитом. І лише на початку 1990-х на полицях магазинів почали з’являтися якісні імпортні кетчупи, зокрема і американського виробництва.

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