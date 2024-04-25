Сигаретные пачки и ножи: пять необычных вещей, которые коллекционировали дети в СССР

В советские времена собирать эти вещи считалось престижно

Детство современных детей сильно отличается от времяпровождения детей в СССР. И разница не только в странных сладостях, которые были популярны в советское время, но и в хобби.

"Телеграф" собрал топ-пять наиболее необычных вещей, которые коллекционировали дети в СССР. Сейчас эти предметы, в большинстве своем, считаются обычным мусором и видеть их в руках детей непривычно.

Алюминиевые банки

В советские времена жестянки в коллекции были предметом для гордости. Алюминиевые пивные (реже из-под лимонада) банки были исключительно импортными, ведь в СССР ни пиво, ни лимонад в такой таре не выпускали. Некоторые ставили их дома на шкаф в несколько рядов, а другие на специальные узкие полочки. Порой доходило до того, что полки с алюминиевыми банками занимали всю стену.

Сигаретные пачки

Вряд ли любой родитель сегодня нормально отреагирует на то, что ребенок пришел домой с полными карманами сигаретных пачек. Однако, в СССР даже эти предметы активно коллекционировали. Как правило, пачки сигарет наклеивали на картон или фанеру и вешали на стену. Естественно, уважение и почет среди сверстников получал тот, у кого в коллекции больше всего редких пачек, например Dunhill. А вот красные пачки Marlboro не были особой редкостью.

Жестяные пробки от бутылок, этикетки, пуговицы

Такие коллекции были не на столько массовыми, как предыдущие, но все равно имели место быть. Советские дети собирали яркие пробки от бутылок, пуговицы необычной формы или окраса, а также редкие этикетки.

Складные ножи

Разновидностей складных ножей в СССР была масса, да и купить их мог любой. В том числе и дети. Для некоторых это увлечение перерастало в хобби всей жизни и в коллекции насчитывался не один десяток экспонатов.

Фантики и вкладыши

Популярностью пользовались вкладыши от жвачек Love Is, Turbo, Bombibom, Bazooka, Donald Duck и другие. Среди детей в СССР они были своего рода "валютой" и на вкладыш можно было обменять крутые вещи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие вещи в СССР были признаком достатка. Все советские граждане имели одинаковую мебель и одежду, поэтому способов выделиться было достаточно.