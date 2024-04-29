Гаряча чи холодна? Як розібратися, на яку воду встановлений лічильник

Зверніть увагу на маркування або вдайтеся до візуального способу

У деяких домоволодіннях стоїть одразу кілька лічильників на воду. При цьому, одні з них рахують холодну, інші гарячу та ще й можуть дублюватися, якщо рахують споживання води окремо, наприклад, у ванній кімнаті та кухні. До речі, варто нагадати, що кожен з лічильників необхідно час від часу "повіряти".

"Телеграф" допоможе розібратися в тому, який лічильник стоїть на гарячі та холодну воду. Насправді, все дуже просто.

кольорове маркування — на корпусі приладу для холодної води є синє позначення, для гарячої — червоне;

літерне маркування — холодна вода — ХВС (ВСХ), гаряча вода — ГВП (ВСГ);

візуальний спосіб — відкрийте кран із гарячою водою та поспостерігайте за лічильником. Якщо коліщатко обертається, значить, прилад рахує витрату гарячої води.

Як правильно знімати показання з лічильника на воду?

Для того аби передати дані лічильника у комунальну компанію, їх необхідно правильно зняти.

На передній панелі приладу розташовані 8 цифр, і якщо водомір не використовувався, там відображаються нулі. Ці цифри показують кількість витрачених кубометрів та літрів. Перші п'ять символів позначені чорним кольором — це кубометри. Останні три символи вказують кількість витрачених літрів і позначені червоним. Передавати потрібно лише чорні цифри.

Якщо ж ви користуєтеся книжками й вам потрібно вручну їх заповнювати, то все обчислюється дуже просто: отримані показання множаться на ціну за поточним тарифом ЖКГ, встановленим у вашому населеному пункті. Підсумок обчислень вписується у розрахункову квитанцію чи книжку для подальшого внесення коштів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити, якщо ви передали неправильні показання газового лічильника. Виправити ситуацію можна не виходячи з дому.