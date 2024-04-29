Рус

Гаряча чи холодна? Як розібратися, на яку воду встановлений лічильник

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гаряча чи холодна? Як розібратися, на яку воду встановлений лічильник

Зверніть увагу на маркування або вдайтеся до візуального способу

У деяких домоволодіннях стоїть одразу кілька лічильників на воду. При цьому, одні з них рахують холодну, інші гарячу та ще й можуть дублюватися, якщо рахують споживання води окремо, наприклад, у ванній кімнаті та кухні. До речі, варто нагадати, що кожен з лічильників необхідно час від часу "повіряти".

"Телеграф" допоможе розібратися в тому, який лічильник стоїть на гарячі та холодну воду. Насправді, все дуже просто.

  • кольорове маркування — на корпусі приладу для холодної води є синє позначення, для гарячої — червоне;
  • літерне маркування — холодна вода — ХВС (ВСХ), гаряча вода — ГВП (ВСГ);
  • візуальний спосіб — відкрийте кран із гарячою водою та поспостерігайте за лічильником. Якщо коліщатко обертається, значить, прилад рахує витрату гарячої води.

Як правильно знімати показання з лічильника на воду?

Для того аби передати дані лічильника у комунальну компанію, їх необхідно правильно зняти.

На передній панелі приладу розташовані 8 цифр, і якщо водомір не використовувався, там відображаються нулі. Ці цифри показують кількість витрачених кубометрів та літрів. Перші п'ять символів позначені чорним кольором — це кубометри. Останні три символи вказують кількість витрачених літрів і позначені червоним. Передавати потрібно лише чорні цифри.

Якщо ж ви користуєтеся книжками й вам потрібно вручну їх заповнювати, то все обчислюється дуже просто: отримані показання множаться на ціну за поточним тарифом ЖКГ, встановленим у вашому населеному пункті. Підсумок обчислень вписується у розрахункову квитанцію чи книжку для подальшого внесення коштів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити, якщо ви передали неправильні показання газового лічильника. Виправити ситуацію можна не виходячи з дому.

Теги:
#Лічильники #Лічильники води