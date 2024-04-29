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Горячая или холодная? Как разобраться, на какую воду установлен счетчик

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Горячая или холодная? Как разобраться, на какую воду установлен счетчик

Обратите внимание на маркировку или прибегните к визуальному способу

В некоторых домовладениях стоит сразу несколько счетчиков воды. При этом одни из них считают холодную воду, другие горячую и еще могут дублироваться, если считают потребление воды отдельно, например, в ванной комнате и кухне. Кстати, стоит напомнить, что каждый из счетчиков необходимо время от времени "поверять".

"Телеграф" поможет разобраться в том, какой счетчик стоит на горячую и холодную воду. На самом деле все очень просто.

  • цветная маркировка – на корпусе прибора для холодной воды есть синее обозначение, для горячей – красное;
  • буквенная маркировка – холодная вода – ХВС (ВСХ), горячая вода – ГВС (ВСГ);
  • визуальный способ – откройте кран с горячей водой и понаблюдайте за счетчиком. Если колесико вращается, значит, прибор считает расход горячей воды.

Как правильно снимать показания со счетчика воды?

Чтобы передать данные счетчика в коммунальную компанию, их необходимо правильно снять.

На передней панели устройства расположены 8 цифр, и если водомер не использовался, там отображаются нули. Эти цифры показывают количество израсходованных кубометров и литров. Первые пять символов обозначены черным цветом – это кубометры. Последние три символа указывают количество израсходованных литров и обозначены красным. Передавать нужно только черные цифры.

Если же вы пользуетесь абонентными книжками и вам нужно вручную их заполнять, то все рассчитывается очень просто: полученные показания умножаются на цену по текущему тарифу ЖКХ, установленному в вашем населенном пункте. Итог вычислений вписывается в расчетную квитанцию или абонентную книжку для последующего внесения денежных средств.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что делать, если вы передали неправильные показания газового счетчика. Исправить ситуацию можно не выходя из дома.

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#Счетчики #Счетчики воды