Сто тисяч гривень не межа: які штрафи можна отримати за порушення роботи лічильників газу та води

Якщо ви випадково пошкодили лічильник, негайно варто звернутися до постачальника послуг

Українців попередили про можливі штрафи через порушення умов експлуатації лічильників газу та води. При цьому в деяких випадках санкції можуть бути вищими за 100 тисяч гривень.

Про це пише "На пенсії". Штрафи можуть загрожувати за несанкціоноване встановлення, зняття чи пошкодження лічильника, а також за інше втручання у його роботу.

Зокрема, щодо газових лічильників штрафи можна отримати, якщо:

провести несанкціонований газопровід;

відновити відключене газопостачання без дозволу;

підключити додаткові газові прилади;

пошкодити лічильник;

втрутитися у роботу облікових пристроїв чи зірвати пломбу;

не допустити контролера.

Штрафи за втручання у роботу приладу залежно від його "тяжкості" можуть коливатися у розмірі 850-3400 гривень. Перешкоджання перевірці коштуватиме 850-2550 гривень, а пошкодження пломби може коштувати й за 100 тисяч гривень, оскільки, крім штрафу, доведеться сплатити обсяги нелегально спожитого газу.

Схоже, ситуація виглядає і з лічильниками води, де штраф можуть виписати за:

використання води в обхід лічильника;

самостійний демонтаж облікових пристроїв;

пошкодження чи втручання у роботу лічильника;

недопуск контролера до перевірки.

Якщо лічильник був пошкоджений, варто негайно повідомити постачальника води, інакше можна отримати штраф за зрив пломби, який вважається як десятикратний обсяг споживання.

Пошкодження магніту на водомірі може коштувати 500 гривень за кожен день після останньої перевірки. Тобто рахунок також може піти на тисячі. Порушення пломби взагалі обійдеться до 20 тисяч гривень.

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