У СРСР рухали будинки, поки в них спали люди: навіщо та як це відбувалось (фото)

Одного разу пересунули цілий завод

У радянські часи було мало справді передових технологій, які могли здивувати пересічного громадянина, адже більшість запозичувалась у Заходу. Проте у Москві інженери-будівники могли пресувати цілі будинки і заводи.

Відбувалось це зазвичай вночі, коли жителі багатоповерхівок спали. "Телеграф" розповість вам, чому у СРСР рухали будинки і як це робили.

Зауважимо, що перевезення будинків у СРСР застосовували у міру часто, адже відомі випадки пересування на Тверській вулиці в Москві, у підмосковній Апрелівці був пересунутий цілий завод, на вулиці Серафимович та Осипенко декілька споруд тощо.

Роботи по пересуванні будинку на Тверській

Чому пересували будівлі?

Відповідь на це питанні доволі проста: "Вони заважали". Так, якийсь будинок чи завод міг заважати будівництву моста, штучним змінам річища річки тощо. При цьому будівлі не просто пересували, їх інколи розвертали у певний напрямок чи на потрібні градуси.

Рух споруд був фінансово затратним, проте це було дешевше, ніж руйнувати будівлі і створювати нові.

Переміщення будинку в Москві

Після таких рухливих робіт споруди ще певний час відновлювали, бо вони все ж отримували пошкодження. Інколи рухали невеликі дво- чи триповерхові будинки, проте відомий випадок "переїзду" цілого 690 тонного заводу в Апрелівці.

Як рухали будинки?

Пересування відбувалось за допомогою рейок, також використовувалися спеціальні вагони, які були з'єднані один з одним. Тобто будинки переміщували за допомогою залізничного транспорту та спеціальних кранів.

Проте задля того, щоб не пошкодити споруди застосовували й велику кількість ручної роботи, окрім певних технологій. Часто використовували гусеничні трактори, що дозволяли долати безпечно та швидко зазначені відстані.

Рух споруд часто відбувався вночі, адже тоді пересічні громадяни не заважали роботам, і транспорт також.

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