Жахаючі б’юті-процедури СРСР: як праска, скло та оцет допомагали жінкам виглядати красиво

Деякі з радянських лайфхаків зараз здаються дивними

Радянські жінки у перервах між роботою та стоянням у чергах за продуктами знаходили час і на себе. Вони намагалися виглядати красиво, використовуючи винятково дешеві підручні матеріали.

"Телеграф" зібрав найпопулярніші б’юті-процедури жінок із СРСР. Кожна радянська жінка знала, як із користю застосувати биті ялинкові іграшки, паяльник та оцет.

Оцет замість шампунів

Жінки в СРСР вважали, що волосся буде блискучим і м’яким, якщо мити його оцтом. Для цього вони брали третину склянки оцту та розводили у трьох склянках води. Їм споліскували волосся від коріння до кінчиків, щоб воно було слухняніше, міцніше і блищало. Але дозволялося робити такі процедури не частіше одного разу на тиждень, оскільки оцет міг спалити шкіру голови.

Вівсяні пластівці замість засобу для вмивання

Щоб зменшити висип на шкірі, радянські жінки спочатку протирали обличчя спиртовими лосьйонами. Але потім почали вмиватися вівсяними пластівцями. Для цього подрібнювали вівсянку на борошно, додавали у воду і цією жижею вмивали обличчя.

Дрібні частинки вівсяної крупи полірували шкіру і робили її гладкою та сяючою. Але цей спосіб теж не радили застосовувати частіше, ніж один раз на тиждень, а то й рідше.

Крохмаль чи трави замість кремів для рук

Через те, що вибір косметологічних засобів у СРСР був мізерний, а жінкам хотілося мати доглянуті руки та міцні нігті, вони використовували крохмаль. Чайну ложку додавали в окріп, а потім розчин розбавляли теплою водою. У цій суміші тримали руки 30 хвилин.

Також робили ванни на основі трав: ромашки, шавлія, липи, листя всіляких ягід і так далі.

Маска для обличчя з майонезу

Майонезна маска використовувалася радянськими дамами, щоб зволожити шкіру. Для цього потрібно було спочатку самостійно приготувати вдома майонез, потім нанести його на обличчя. Також був аналог сучасних тканинних масок. Спочатку потрібно було вирізати в марлі отвори для очей, рота та носа, а потім змочити цей шматок у майонезі та накласти на обличчя.

Біте скло замість стразиків

Великого вибору гарних лаків у СРСР не було, а незвичайний манікюр хотілося всім. Тому в хід йшли ялинкові іграшки. Їх розбивали, уламками прикрашали нігті, а зверху покривали лаком. Але тримався такий манікюр недовго, оскільки якість лаку в СРСР була не на найвищому рівні.

Паяльник, праска, гарячий ніж для локонів і не тільки

Щоб зробити зачіску, радянські жінки хитрували як могли. Для ефектного вигину вії підкручували нагрітою чайною ложкою чи ножем. Бігуді заміняли теж розпеченими столовими приладами, а найсміливіші завивали кучері паяльником. А якщо треба було випрямити локони, то в хід йшла праска.

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