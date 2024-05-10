В СССР двигали дома, пока в них спали люди: зачем и как это происходило (фото)

Однажды передвинули целый завод

В советское время было мало действительно передовых технологий, которые могли удивить рядового гражданина, ведь большинство заимствовалось у Запада. Однако в Москве инженеры-строители могли передвигать целые дома изаводы.

Происходило это обычно ночью, когда жители многоэтажек спали. "Телеграф" расскажет вам, почему в СССР двигали дома и как это делали.

Заметим, что "перевозку" домов в СССР применяли в меру часто, ведь известны случаи передвижения на Тверской улице в Москве, в подмосковной Апреловке был передвинут целый завод, на улице Серафимович и Осипенко несколько сооружений и т.д.

Работы по передвижению дома на Тверской

Почему передвигали здания?

Ответ на этот вопрос довольно прост: "Они мешали". Да, какой-то дом или завод мог мешать строительству моста, искусственному изменению русла реки и т.д. При этом здания не просто передвигали, иногда их разворачивали в определенное направление или на нужные градусы.

Движение построек было финансово затратным, однако это было дешевле, чем разрушать здания и создавать новые.

Перемещение дома в Москве

После таких подвижных работ постройки еще некоторое время восстанавливали, потому что они все же получали повреждения. Иногда двигались небольшие двух- или трехэтажные дома, однако известен случай "переезда" целого 690-тонного завода в Апрелевке.

Как двигали дома?

Передвижение происходило с помощью рельсов, также использовались специальные вагоны, соединенные друг с другом. То есть, дома перемещали с помощью железнодорожного транспорта и специальных кранов.

Однако для того, чтобы не повредить сооружения, применяли и большое количество ручной работы, кроме определенных технологий. Часто использовали гусеничные тракторы, позволявшие преодолевать безопасно и быстро указанные расстояния.

Движение сооружений часто происходило ночью, ведь тогда рядовые граждане не мешали работам, и транспорт тоже.

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