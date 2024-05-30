Закарпатське вино тепер як Шампанське та Коньяк – має своє географічне зазначення

Раніше в Україні вже зареєстрували чотири географічні зазначення вина

В Україні зареєстрували нове географічне зазначення — "Закарпаття/Закарпатське вино". Їм означатимуть алкогольні напої, які виробляють у цьому регіоні.

Про це повідомляє український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій. Заявником виступив громадський союз "Виноградарі та винороби Закарпаття".

Нову географічну вказівку носитимуть білі, рожеві та червоні вина, які виробляють на південному заході Закарпатської області. А саме у тій частині, де закінчується Паннонська рівнина та переходить у схили Карпатських гір Закарпатської області. Йдеться про землі Берегівського, Ужгородського, Хустського та Мукачівського районів.

Станом на 30 травня у Державному реєстрі України географічних вказівок є 25 найменувань для товарів, які виробляють у нашій країні. З них 8 географічних вказівок для мінеральної води, 12 – для вина, 2 – для сирів, 2 – для товарів народних промислів, 1 – для черешні. А протягом 2023 року IP офіс зареєстрував 4 українські географічні вказівки для вина: Шабаг, Аша-Абаг, Ялпуг та Придунайська Бессарабія.

Що таке географічне зазначення?

Географічне зазначення – це найменування місця, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця та має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені головним чином цим географічним місцем походження, і хоча б один з етапів виробництва якого (виготовлення (видобуток) та/або переробка та/або приготування) здійснюється на певній географічній території.

Нагадаємо, що у 2019 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт про вдосконалення правової охорони географічних вказівок. Він має забезпечити захист іноземних географічних вказівок та створити підстави для створення таких вказівок в Україні. Зокрема, документ забороняє використовувати назви "шампанське" та "коньяк" для напоїв, не вироблених у Франції. До зареєстрованих в Україні продуктів також належать: сир ("Гуцульська овеча бриндзя"), кавун ("Херсонський кавун"), черешня ("Мелітопольська черешня"), мед ("Карпатський мед").

Також "Телеграф" розповідав про те, що на наукову станцію в Антарктиду закуплять вино, сири, солодощі та інші делікатеси. У НАНЦ вже відреагували на скандал та пояснили навіщо полярникам ці продукти.